ConcernedApe обещает самое крупное обновление в истории Stardew Valley - релиз ожидается в 2027 году

Создатель Stardew Valley Эрик Барони, известный как ConcernedApe, поделился новыми подробностями обновления 1.7. По его словам, оно может стать крупнейшим за всю историю фермерского симулятора и окажется значительно масштабнее, чем версии 1.5 и 1.6. Разработчик описал будущий патч как «переполненный новыми возможностями».

Бароне рассказал об этом во время концерта Stardew Valley Symphony of Seasons в амфитеатре Red Rocks в Колорадо. Он подтвердил, что ранее объявленные кандидаты на брак Клинт и Сэнди — лишь небольшая часть предстоящего контента. Обновление также добавит новый тип фермы и расширит социальные возможности игры.

ConcernedApe не стал перечислять остальные нововведения, но намекнул на примерные сроки выхода: по его оценке, версия 1.7, вероятно, появится в 2027 году. Точной даты пока нет, поэтому неизвестно, когда именно игроки смогут опробовать все обещанные изменения.

Масштаб ожиданий особенно примечателен на фоне предыдущих обновлений: версии 1.5 и 1.6 принесли в Stardew Valley новые регионы, фестивали и множество других возможностей. Если Бароне действительно планирует превзойти их по объёму контента, поклонников симулятора ждёт одно из самых значительных расширений за всё время существования игры. При этом разработчик продолжает работу и над Haunted Chocolatier, так что сроки могут зависеть от хода разработки обоих проектов.