ConcernedApe пообещал скорые новости о версии Stardew Valley для Switch 2

Создатель Stardew Valley Эрик Барон, известный как ConcernedApe, наконец прокомментировал затянувшееся молчание вокруг версии игры для Nintendo Switch 2. Релиз, анонсированный ещё осенью 2025 года, так и не состоялся в заявленные сроки, но разработчик уверяет — ждать осталось недолго.

В ответ фанатам Барон извинился за паузу и сообщил, что «очень скоро» сделает официальное объявление, связанное с Switch 2-изданием. Конкретных дат он по традиции не назвал, но дал понять, что проект жив и находится в работе.

ConcernedApe по-прежнему придерживается осторожного подхода: никаких обещаний заранее, только факты по готовности. Параллельно он занимается обновлением 1.7 для Stardew Valley и разработкой Haunted Chocolatier, так что поклонникам его игр в ближайшее время точно будет за чем следить.