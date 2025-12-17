ЧАТ ИГРЫ
Stardew Valley 26.02.2016
Симулятор, Инди, Строительство, Открытый мир, Песочница
9.1 1 641 оценка

ConcernedApe пообещал скорые новости о версии Stardew Valley для Switch 2

IKarasik IKarasik

Создатель Stardew Valley Эрик Барон, известный как ConcernedApe, наконец прокомментировал затянувшееся молчание вокруг версии игры для Nintendo Switch 2. Релиз, анонсированный ещё осенью 2025 года, так и не состоялся в заявленные сроки, но разработчик уверяет — ждать осталось недолго.

В ответ фанатам Барон извинился за паузу и сообщил, что «очень скоро» сделает официальное объявление, связанное с Switch 2-изданием. Конкретных дат он по традиции не назвал, но дал понять, что проект жив и находится в работе.

ConcernedApe по-прежнему придерживается осторожного подхода: никаких обещаний заранее, только факты по готовности. Параллельно он занимается обновлением 1.7 для Stardew Valley и разработкой Haunted Chocolatier, так что поклонникам его игр в ближайшее время точно будет за чем следить.

Комментарии:  1
Egik81

Что-то засуетились разрабы в плане переходна свитч2 или мы чего-то незнаем....

