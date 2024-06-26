Для Stardew Valley вышел мод, удаляющий сохранения при входе в Wiki по игре

На прошлой неделе сатирический сайт Hard Drive опубликовал шуточную статью, в которой сообщил, что компания Concerned Ape выпустила обновление для Stardew Valley, удаляющее сохранения игры, если вы осмелитесь открыть онлайновую Wiki по игре. Это была шутка, но кто-то воспринял ее всерьез.
Один из моддеров - lostkagamine - решил создать мод, который делает именно то, что было описано. Он даже обновил его, чтобы не только удалялись сохранения, но и закрывалась страница браузера, с которой начиналась вики.
Очевидно, что это шутка внутри шутки, так как нет никакой причины скачивать такой мод, но если захотите, то можете его найти вот тут. Если вы по каким-то причинам хотите избежать использования гайдов во время игры в Stardew Valley, просто не делайте этого.
С технической точки зрения это работает следующим образом: модификация сканирует заголовок каждой открытой вкладки на ПК и стирает ваши сохранения, если в заголовке встречается «Stardew Valley Wiki».
Как то мелковато, надо было что бы не сейвы удалялись а сразу игра.
То есть игра следит за браузером. Прикольно, да, шутка такая. За чем ещё она следит, интересно? Это ж вирус и троян типичный // Александр Ковалёв
Не за браузером, а за тайтлом окна. Заинжектиться в браузер ради мелкой фичи - это оверкилл.
Работает только с хромом. Инфа сотка.