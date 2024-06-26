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Stardew Valley 26.02.2016
Симулятор, Инди, Строительство, Открытый мир, Песочница
9.1 984 оценки

Для Stardew Valley вышел мод, удаляющий сохранения при входе в Wiki по игре

butcher69
Новости

На прошлой неделе сатирический сайт Hard Drive опубликовал шуточную статью, в которой сообщил, что компания Concerned Ape выпустила обновление для Stardew Valley, удаляющее сохранения игры, если вы осмелитесь открыть онлайновую Wiki по игре. Это была шутка, но кто-то воспринял ее всерьез.

Один из моддеров - lostkagamine - решил создать мод, который делает именно то, что было описано. Он даже обновил его, чтобы не только удалялись сохранения, но и закрывалась страница браузера, с которой начиналась вики.

Очевидно, что это шутка внутри шутки, так как нет никакой причины скачивать такой мод, но если захотите, то можете его найти вот тут. Если вы по каким-то причинам хотите избежать использования гайдов во время игры в Stardew Valley, просто не делайте этого.

С технической точки зрения это работает следующим образом: модификация сканирует заголовок каждой открытой вкладки на ПК и стирает ваши сохранения, если в заголовке встречается «Stardew Valley Wiki».

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
saa0891

Как то мелковато, надо было что бы не сейвы удалялись а сразу игра.

2
Пользователь ВКонтакте

То есть игра следит за браузером. Прикольно, да, шутка такая. За чем ещё она следит, интересно? Это ж вирус и троян типичный // Александр Ковалёв

0
Nephth Renar

Не за браузером, а за тайтлом окна. Заинжектиться в браузер ради мелкой фичи - это оверкилл.

0
A E

Работает только с хромом. Инфа сотка.

0