Для Stardew Valley вышел мод, удаляющий сохранения при входе в Wiki по игре

На прошлой неделе сатирический сайт Hard Drive опубликовал шуточную статью, в которой сообщил, что компания Concerned Ape выпустила обновление для Stardew Valley, удаляющее сохранения игры, если вы осмелитесь открыть онлайновую Wiki по игре. Это была шутка, но кто-то воспринял ее всерьез.

Один из моддеров - lostkagamine - решил создать мод, который делает именно то, что было описано. Он даже обновил его, чтобы не только удалялись сохранения, но и закрывалась страница браузера, с которой начиналась вики.

Очевидно, что это шутка внутри шутки, так как нет никакой причины скачивать такой мод, но если захотите, то можете его найти вот тут. Если вы по каким-то причинам хотите избежать использования гайдов во время игры в Stardew Valley, просто не делайте этого.

С технической точки зрения это работает следующим образом: модификация сканирует заголовок каждой открытой вкладки на ПК и стирает ваши сохранения, если в заголовке встречается «Stardew Valley Wiki».