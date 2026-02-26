Долгожданное обновление Stardew Valley добавит новых персонажей для отношений

Создатель Stardew Valley Эрик Барон, более известный как ConcernedApe, наконец раскрыл имена новых персонажей, с которыми можно будет завести роман. В честь 10-летия игры он опубликовал специальное видео, где после долгой интриги объявил: новыми кандидатами на брак станут Клинт и Сэнди.

Барон несколько недель подогревал интерес сообщества намёками, а в самом ролике почти 20 минут держал паузу с запечатанным конвертом — будто объявлял лауреата премии. В итоге фанаты получили то, на что давно надеялись: романтическая линия в Пеликан-Тауне расширится.

Это всего второй раз, когда в игре добавляют новых спутников жизни. Ранее список пополнился Шейном и Эмили в обновлении 1.1 вскоре после релиза в 2016 году. С тех пор «брачный рынок» оставался неизменным почти десятилетие.

Выбор персонажей выглядит логичным: Клинт и Сэнди — одни из немногих оставшихся холостых NPC. При этом фигура Клинта давно вызывает споры в сообществе, так что его добавление наверняка оживит обсуждения.

Ожидается, что обновление 1.7 принесёт и другие нововведения. В то же время Барон подчеркнул, что не собирается забрасывать разработку Haunted Chocolatier, над которым продолжает работать параллельно.