Эрик Барон: после почти 50 миллионов проданных копий Stardew Valley я всё ещё чувствую себя "любителем"

Эрик «ConcernedApe» Барон, автор культового симулятора фермы Stardew Valley, признался, что даже после почти 50 миллионов проданных копий он всё ещё ощущает себя «любителем» в мире разработки игр. По его словам, именно этот подход помогает сохранять «инди-душу» его следующего проекта, Haunted Chocolatier.

«Я очень любительский разработчик, — сказал Барон в интервью IGN. — Я всё ещё чувствую себя новичком. Именно поэтому помощь других разработчиков по локализации и мультиплееру Stardew Valley была так важна. Но в целом мой подход остаётся достаточно «грязным» и непрофессиональным».

По мнению Барона, эта «неидеальная» стилистика делает игры уникальными. «В этом есть определённое очарование Stardew Valley и, надеюсь, Haunted Chocolatier. Здесь есть небольшие шероховатости, но именно они создают характер игры», — добавил он.

«Я никогда не считаю себя мастером чего-либо. По каждому аспекту игры мне хочется становиться лучше, — говорит Барон. — Такой подход помогает постоянно стремиться к развитию и не останавливаться на достигнутом».