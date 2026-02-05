ЧАТ ИГРЫ
Stardew Valley 26.02.2016
Симулятор, Инди, Строительство, Открытый мир, Песочница
9.1 1 662 оценки

Эрик Барон: после почти 50 миллионов проданных копий Stardew Valley я всё ещё чувствую себя "любителем"

IKarasik IKarasik

Эрик «ConcernedApe» Барон, автор культового симулятора фермы Stardew Valley, признался, что даже после почти 50 миллионов проданных копий он всё ещё ощущает себя «любителем» в мире разработки игр. По его словам, именно этот подход помогает сохранять «инди-душу» его следующего проекта, Haunted Chocolatier.

«Я очень любительский разработчик, — сказал Барон в интервью IGN. — Я всё ещё чувствую себя новичком. Именно поэтому помощь других разработчиков по локализации и мультиплееру Stardew Valley была так важна. Но в целом мой подход остаётся достаточно «грязным» и непрофессиональным».

По мнению Барона, эта «неидеальная» стилистика делает игры уникальными. «В этом есть определённое очарование Stardew Valley и, надеюсь, Haunted Chocolatier. Здесь есть небольшие шероховатости, но именно они создают характер игры», — добавил он.

«Я никогда не считаю себя мастером чего-либо. По каждому аспекту игры мне хочется становиться лучше, — говорит Барон. — Такой подход помогает постоянно стремиться к развитию и не останавливаться на достигнутом».

Рун1190

Но будучи любителем, переплюнул многих профи

