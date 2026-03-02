Фанаты Stardew Valley требуют вернуть вырезанные деревни гоблинов вместо обсуждения новых кандидатов на брак

Создатель Stardew Valley Эрик Барони, известный как ConcernedApe, в честь десятилетия игры показал раннюю сборку проекта 2013 года и неожиданно подогрел интерес фанатов к давно вырезанному контенту. Пока часть сообщества обсуждает двух новых кандидатов на брак в грядущем обновлении 1.7, другие игроки зациклились совсем на другом — подземной деревне гоблинов, которую автор в итоге полностью убрал из игры.

В юбилейном видео разработчик продемонстрировал прототипы механик и локаций, которые так и не добрались до релиза. Среди них оказались процедурно генерируемые шахты и целая подземная деревня гоблинов с собственной атмосферой. Однако Бароне подчеркнул, что не жалеет о решении отказаться от этой идеи, отметив, что «крутая концепция не всегда означает интересный игровой опыт». Более того, он уточнил, что подобные элементы не считаются каноном вселенной.

Несмотря на позицию автора, сообщество отреагировало бурно. На форумах и в соцсетях игроки признаются, что именно вырезанная локация впечатлила их больше всего. Многие пишут, что хотели бы увидеть больше подземных историй, новых существ и расширение болотной зоны карты. Некоторые пользователи уже призвали моддеров взяться за дело и реализовать деревню гоблинов самостоятельно.

Так что, пока одни спорят о романтических линиях с новыми персонажами, другие мечтают о мрачных тоннелях и тайных поселениях под землёй. И, судя по реакции фанатов, идея с гоблинами ещё долго не даст покоя поклонникам игры.