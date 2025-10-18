Фермер с чувством стиля: для Stardew Valley вышел мод, который сам переодевает героя

Поклонники Stardew Valley нашли новый способ добавить уюта и стиля в жизнь своих фермеров. Пользователь ahomiepassingby опубликовал мод Auto-Change Outfits, который автоматически меняет одежду персонажа в зависимости от ситуации. Теперь вашему герою больше не нужно вручную переодеваться — игра сама подберёт подходящий образ для любого случая.

Мод позволяет заранее зарегистрировать наряды для разных событий — повседневных дел, фестивалей, пляжных прогулок, смены сезонов и даже свадеб. Для этого используется предмет «ручное зеркало»: с его помощью можно задать комплекты одежды для нужных условий. Например, фермер автоматически наденет плащ в дождливый день или праздничное платье на свадьбу.

Сообщество игроков встретило мод с восторгом — за первую неделю Auto-Change Outfits собрал более тысячи загрузок. Пользователи называют его «настоящей революцией» для любителей моды в Stardew Valley. «Это меняет правила игры!» — пишет один из фанатов. Другие признаются, что устали вручную менять наряды каждый день и теперь могут наслаждаться игрой, не отвлекаясь на мелочи.

Хотя разработчик ConcernedApe за девять лет добавил в игру массу контента, именно моддеры продолжают вдохновлять и расширять возможности Stardew Valley. Auto-Change Outfits стал ещё одним примером того, как сообщество превращает и без того любимую игру в по-настоящему персональный и живой мир, где даже фермер знает, что такое хороший стиль.