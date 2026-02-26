Ginger Island Redux: масштабный мод к 10-летию Stardew Valley превращает остров в полноценный эндгейм

26 февраля культовая Stardew Valley отмечает десятилетие. Пока поклонники ждут официальный патч 1.7, отличным способом отпраздновать юбилей может стать фанатский мод Ginger Island Extra Locations — Redux от mistyspring.

Имбирный остров появился ещё в обновлении 1.5 и предложил новую зону для исследований, головоломок и сбора редких предметов. Однако его масштаб был ограничен. Версия Redux, совместимая с патчем 1.6, фактически перерабатывает локацию: добавляет новые территории, инструменты, животных и рыб, рецепты, а также размещает второй Общественный центр с отдельной цепочкой целей.

Мод расширяет остров до уровня полноценной эндгейм-зоны: появляются новая шахта с уникальной рудой, магазин и опасный противник. При этом проект хорошо сочетается с другими популярными модами на ПК.

Игра от ConcernedApe вышла в 2016 году и за десять лет превратилась в один из самых успешных инди-хитов. Сообщество продолжает активно поддерживать её модами, а впереди — не только новые обновления, но и ожидаемая Haunted Chocolatier. Похоже, второе десятилетие Stardew Valley только начинается.