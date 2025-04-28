Глава Larian Studios высказался в поддержку мода с персонажами Baldur's Gate 3 для Stardew Valley

Генеральный директор Larian Studios Свен Винке выступил в защиту моддинга на фоне споров вокруг популярного мода Baldur's Village для Stardew Valley. Этот кроссовер, вдохновлённый Baldur's Gate 3, стал неожиданно популярным и даже оказался в центре юридического конфликта, когда 31 марта 2025 года Wizards of the Coast отправила создателям мода DMCA-страйк. Впрочем, вскоре запрет отменили, а мод был восстановлен.

В интервью GameSpot Винке подчеркнул, что моддинг помогает продлить жизнь игр и должен всячески поддерживаться. По его мнению, фанаты, создающие контент «в честь» любимых проектов, заслуживают признания. Он отметил, что компаниям следует предоставлять моддерам лицензии, чтобы избежать конфликтов и показать уважение к игровым сообществам.

Stardew Valley, одна из самых успешных инди-игр последних лет, давно славится активным моддинг-сообществом. Мод Baldur's Village стал очередным примером того, как любовь фанатов к играм рождает удивительные проекты. Поддержка Винке отражает общее настроение геймеров, которые считают моддинг важной частью индустрии.

Игры вроде Minecraft, Skyrim и Fallout во многом обязаны своей популярностью фанатским модификациям. Даже свежие релизы, такие как Hogwarts Legacy и Cyberpunk 2077, активно развиваются благодаря моддерам. Хотя Свен Винке и предостерегает от монетизации модов без разрешения, он отмечает, что бесплатные кроссоверы — это вклад в развитие игрового сообщества.