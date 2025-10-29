Игроки нашли скрытую функцию в Stardew Valley спустя девять лет после релиза - можно менять поплавок для удочки

Казалось бы, за почти десять лет после выхода Stardew Valley игроки уже узнали о ней всё. Однако сообщество вновь доказало: уютная ферма от ConcernedApe всё ещё полна тайн. На этот раз один из пользователей Reddit под ником skullyemptyhead обнаружил малозаметную, но очаровательную функцию — возможность изменять внешний вид поплавка для рыбалки.

Как оказалось, в игре существует 39 вариантов поплавков, включая классические цветовые решения и забавные стили вроде смайлика, резиновой уточки, веточки или крошечного парусника. Менять дизайн можно с помощью «Поплавкового автомата», спрятанного в магазине Вилли «Рыбалка» — он стоит прямо справа от прилавка, но большинство игроков даже не догадывались о его существовании. Разблокировать новые стили можно, вылавливая разные виды рыб, а особый секретный вариант появляется, если поместить Счастливые фиолетовые шорты в слот снасти.

На Reddit открытие вызвало бурную реакцию — многие признавались, что провели сотни часов в игре, так и не узнав об этой детали. Один из комментаторов с удивлением отметил: «500 часов, и я даже не знал, что можно менять поплавок!»

Stardew Valley уже давно стала больше, чем просто фермерским симулятором — это мир, полный мелких открытий и приятных сюрпризов. Разработчик Эрик “ConcernedApe” Барон не перестаёт обновлять проект: впереди — крупное обновление 1.7, которое обещает новые секреты и скрытые функции. Похоже, магия этой игры всё ещё не исчерпана — даже спустя девять лет после релиза она продолжает удивлять.