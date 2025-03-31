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Stardew Valley 26.02.2016
Симулятор, Инди, Строительство, Открытый мир, Песочница
9.1 1 379 оценок

Издатель D&D Wizards of the Coast запретил мод для Stardew Valley на тему Baldur's Gate 3

Procy_on Procy_on

Baldur's Village - это масштабный мод для Stardew Valley на тему Baldur's Gate 3, который настолько впечатляет, что даже получил одобрение босса Larian Свена Винке. Естественно, вся эта доброжелательность заставила издателя D&D Wizards of the Coast завалить мод DMCA-жалобами.

Да, если вы перейдете на страницу Nexus Mods для Baldur's Village, то обнаружите, что с 29 марта она находится "на рассмотрении модераторов". Представитель Nexus Mods подтвердил, что это действительно результат DMCA-жалоб от Wizards of the Coast. "Надеюсь, это недосмотр со стороны WotC, которые часто используют сторонние агентства для поиска нарушающего контента, и они отменят свое решение. Скрестим пальцы за "Деревню Балдура"".

Но, слава богу, вам не нужно никуда переходить и чего-то ждать — модификация доступна для скачивания прямо с нашего сайта!

Stardew Valley "Мод Baldur's Gate 3"

Baldur's Village была создана моддером Xun и добавляет большую карту к северу от города Пеликан с множеством новых локаций, созданных по мотивам Baldur's Gate 3. Среди жителей деревни - Шэдоухарт и Астарион, причем последний - "полностью романтичный персонаж со своей собственной квестовой линией". Первый релиз мода вышел в марте, а дальнейшая разработка и обновления продолжаются до настоящего момента.

Wizards of the Coast, дочерняя компания Hasbro, в последние несколько лет не очень-то жаловала поклонников своей продукции. Самым ярким примером, пожалуй, является спор вокруг D&D OGL, который, по словам бывшего ведущего дизайнера 5E Майка Мирлза, сделал почтенную настольную игру окончательно "некрутой". Конечно, не очень приятно, когда издатель игры, в которой нужно рассказывать свои собственные истории, продолжает напрягать фанатов, что они делают что-то не так.

-10
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
Kalaka Whitewing

Петухи какие-то. Чем им бесплатная фанатская модификация к чужой игре не угодила?

20
Блоха В Сарафане

Здесь скачаем

3
hpi

Я тебя сдам.

-5
NorutaUz hpi

Да ради бога, напугал)

0
hpi NorutaUz

Вообще не страшно?

-1
TerryTrix
Но, слава богу, вам не нужно никуда переходить и чего-то ждать — модификация доступна для скачивания прямо с нашего сайта!

И на том спасибо, хоть кто-то трезво мыслит!

2
Пользователь ВКонтакте

// Максим Кутузов

0