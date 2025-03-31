Издатель D&D Wizards of the Coast запретил мод для Stardew Valley на тему Baldur's Gate 3

Baldur's Village - это масштабный мод для Stardew Valley на тему Baldur's Gate 3, который настолько впечатляет, что даже получил одобрение босса Larian Свена Винке. Естественно, вся эта доброжелательность заставила издателя D&D Wizards of the Coast завалить мод DMCA-жалобами.

Да, если вы перейдете на страницу Nexus Mods для Baldur's Village, то обнаружите, что с 29 марта она находится "на рассмотрении модераторов". Представитель Nexus Mods подтвердил, что это действительно результат DMCA-жалоб от Wizards of the Coast. "Надеюсь, это недосмотр со стороны WotC, которые часто используют сторонние агентства для поиска нарушающего контента, и они отменят свое решение. Скрестим пальцы за "Деревню Балдура"".

Но, слава богу, вам не нужно никуда переходить и чего-то ждать — модификация доступна для скачивания прямо с нашего сайта!

Baldur's Village была создана моддером Xun и добавляет большую карту к северу от города Пеликан с множеством новых локаций, созданных по мотивам Baldur's Gate 3. Среди жителей деревни - Шэдоухарт и Астарион, причем последний - "полностью романтичный персонаж со своей собственной квестовой линией". Первый релиз мода вышел в марте, а дальнейшая разработка и обновления продолжаются до настоящего момента.

Wizards of the Coast, дочерняя компания Hasbro, в последние несколько лет не очень-то жаловала поклонников своей продукции. Самым ярким примером, пожалуй, является спор вокруг D&D OGL, который, по словам бывшего ведущего дизайнера 5E Майка Мирлза, сделал почтенную настольную игру окончательно "некрутой". Конечно, не очень приятно, когда издатель игры, в которой нужно рассказывать свои собственные истории, продолжает напрягать фанатов, что они делают что-то не так.