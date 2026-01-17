Мем с Дональдом Трампом в Stardew Valley стал вирусным в сети

Дональд Трамп вызвал активное обсуждение среди игроков после того, как в сети появился мем с его участием в мире Stardew Valley. Мем связан с его пресс-конференцией 14 января, посвящённой закону о «Whole Milk For Healthy Kids Act», который отменял ограничение на низкожирное молоко в школах.

После пресс-конференции официальный аккаунт Белого дома в социальных сетях опубликовал посты с обещанием «Make Whole Milk Great Again», включая картинку с участием Трампа в стиле Stardew Valley, где он «возвращает цельное молоко и делает Америку здоровой снова».

Пользователи активно обсуждают мем. Многие заметили, что арт явно повторяет стиль ConcernedApe, создателя Stardew Valley. Один фанат написал в X: «Надеюсь, ConcernedApe обратит внимание на использование его работы. Это явное копирование стиля игры». Другие комментаторы отмечают необычное сочетание реальных событий и игровой вселенной: «Мем с президентом в игре с сюжетами и механиками Stardew Valley — интересный кроссовер».

Особое внимание привлекло число 45464748, видное в верхнем углу изображения. Фанаты обсуждают, что это может быть отсылка к номерам президентов: Трамп был 45-м и 47-м президентом, при этом он утверждает, что победил на выборах 2020 года, что сделало бы его 46-м президентом.