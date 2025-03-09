Мир и героев Baldur's Gate 3 перенесли в уютную Stardew Valley, где теперь можно пережить уникальные фэнтези-приключения

Проработанный мир и многочисленные возможности Baldur’s Gate 3 оказались настолько вдохновляющими, что стали основой для создания уникальных фанатских проектов. Один из таких модов переносит знакомых персонажей и элементы культовой RPG в атмосферу уютной Stardew Valley.

Над глобальной модификацией под названием Baldur’s Village поработала целая команда энтузиастов. В фанатском проекте игроков ждет новая деревня к северу от Pelican Town, где поселились персонажи из Baldur’s Gate 3. Среди них есть полноценные сюжетные линии, новые магазины со специальными товарами, а также динамичные события. Один из ключевых героев на данный момент – Астарион, которого можно не только встретить в поселении, но и развивать с ним уникальную историю. В будущем авторы планируют расширить мод, добавив аналогичные сценарии для других персонажей, в том числе Халсина. Также со временем разработчики хотят расширить систему внутриигровых событий, добавить новые механики и углубить проработку мира.

Мод доступен для скачивания совершенно бесплатно по ссылке выше. Там же можно найти подробную инструкцию по установке, описание всех ивентов и скриншоты обновленного игрового мира.

Тем временем разработчики Baldur’s Gate 3 уже готовят следующее масштабное обновление. Патч 7 должен добавить в игру новые подклассы и дополнительные механики. Его релиз ожидается в ближайшее время.