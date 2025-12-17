Разработчик Stardew Valley намекнул, что обновление 1.7 по масштабу сопоставимо с крупнейшими апдейтами игры

Создатель Stardew Valley Эрик Барон (ConcernedApe) дал понять, что грядущее обновление 1.7 не будет небольшим патчем. В ответе фанатам разработчик отметил, что апдейт по своему размаху сравним с самыми крупными обновлениями за всю историю игры.

По его словам, в версии 1.7 появятся новые социальные элементы и контент, связанный с персонажами, а также, по традиции, будет добавлен новый тип фермы. Помимо этого, игроков ждёт многое другое, однако подробности Барон пока раскрывать не готов.

ConcernedApe ранее подчёркивал, что обновление выйдет не скоро — разработчик не хочет торопиться и избегает преждевременного хайпа. Тем не менее, новые комментарии ясно дают понять: Stardew Valley 1.7 станет одним из самых амбициозных обновлений в истории симулятора.