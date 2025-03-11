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Stardew Valley 26.02.2016
Симулятор, Инди, Строительство, Открытый мир, Песочница
9.1 1 330 оценок

Создатель Baldur's Gate 3 похвалил авторов мода для Stardew Valley с персонажами из ролевой игры

butcher69
Новости

Недавно был выпущен фанатский мод Baldur's Village для Stardew Valley, который стал кроссовером с Baldur's Gate 3. Этот проект привлек внимание Свена Винке, главы Larian Studios, который оценил работу энтузиастов.

Столько любви было вложено в это — потрясающая работа!

Моддер поблагодарил Винке за поддержку, подчеркнув, что его команда всегда черпала вдохновение из работ Larian Studios.

Мир и героев Baldur's Gate 3 перенесли в уютную Stardew Valley, где теперь можно пережить уникальные фэнтези-приключения

Baldur's Village добавляет новые локации и персонажей из Baldur's Gate 3 в мир Stardew Valley. Игроки смогут исследовать новую деревню, расположенную к северу от Pelican Town, и познакомиться с персонажами, такими как Астарион. Мод включает в себя не только новые магазины и предметы, но и полноценные сюжетные линии, а также динамичные события.

В будущем авторы проекта планируют расширить мод, добавив сценарии для других персонажей, включая Халсина, и внедрить новые механики, углубляя мир игры.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
dexxxx123

фу... зашкварились гейскими вратами

-4