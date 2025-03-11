Создатель Baldur's Gate 3 похвалил авторов мода для Stardew Valley с персонажами из ролевой игры

Недавно был выпущен фанатский мод Baldur's Village для Stardew Valley, который стал кроссовером с Baldur's Gate 3. Этот проект привлек внимание Свена Винке, главы Larian Studios, который оценил работу энтузиастов.

Столько любви было вложено в это — потрясающая работа!

Моддер поблагодарил Винке за поддержку, подчеркнув, что его команда всегда черпала вдохновение из работ Larian Studios.

Baldur's Village добавляет новые локации и персонажей из Baldur's Gate 3 в мир Stardew Valley. Игроки смогут исследовать новую деревню, расположенную к северу от Pelican Town, и познакомиться с персонажами, такими как Астарион. Мод включает в себя не только новые магазины и предметы, но и полноценные сюжетные линии, а также динамичные события.

В будущем авторы проекта планируют расширить мод, добавив сценарии для других персонажей, включая Халсина, и внедрить новые механики, углубляя мир игры.