Создатель Stardew Valley дразнит фанатов: в игре скрыт секрет, который никто так и не нашел

Даже спустя десять лет после выхода Stardew Valley, кажется, что все тайны Пеликан-Тауна уже раскрыты. Но создатель игры Эрик Барон заявил в интервью IGN, что в симуляторе фермерской жизни все еще спрятан один большой секрет. «Есть секрет, который никто еще не нашел. И я не думаю, что его когда-нибудь найдут», — признался Барон.

По его словам, это не обычная загадка, а секретное сообщение, которое раскрывает нечто, уже изменённое и больше не являющееся правдой. Барон подчеркнул, что не может рассказать подробности, оставляя интригу: «Это было сообщение, которое объявляло о чем-то, что я фактически изменил… Я просто не знаю, обнаружит ли кто-нибудь это когда-нибудь».

Главная сложность заключается в способе скрытия — сообщение невозможно найти через датамайнинг или просмотр кода игры. Оно спрятано таким образом, что игрок должен наткнуться на него визуально, возможно, среди графики или текстур.

Бароне дразнит фанатов, надеясь, что кто-то все же наткнется на секрет: «Мне кажется, что никто никогда его не найдет. Но было бы интересно, если бы кто-то обнаружил это». Фанаты Stardew Valley уже обсуждают, стоит ли тщательно исследовать каждый уголок и текстуру Пеликан-Тауна в поисках загадочного сообщения.