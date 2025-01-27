Создатель Stardew Valley готов поддерживать игру контентными обновлениями ещё в течение 50 лет

Эрик «ConcernedApe» Барон, разработчик легендарного Stardew Valley, готов продолжать работу над своей игрой ещё десятилетиями. В интервью NPR он заявил, что рассматривает возможность добавлять новый контент даже через 50 лет.
Барон подчеркнул, что считает игроков ключевой частью своего успеха. Он внимательно прислушивается к их отзывам, включая критику, которая напрямую влияет на его планы. По словам разработчика, поддержка игры — это его способ «отдать долг обществу» и показать благодарность за популярность, которую Stardew Valley приобрела благодаря фанатам.
«Я принимаю многое из того, что говорят фанаты», — отметил Барон. «Игроки очень важны для меня. Благодаря им я оказался в этом месте, смог осуществить мечту как разработчик игр».
Тем не менее, Барон задумывается о границах добавления контента. Он отметил, что если почувствует, что новое содержание начинает перегружать игру и портить её изначальную магию, он будет готов остановиться.
Несмотря на приверженность Stardew Valley, Барон не забывает о своих амбициях. «Я хочу сделать больше одной игры в своей жизни. Над Stardew Valley я работаю уже более 12 лет», — рассказал он.
Тем временем разработчик трудится над новой игрой Haunted Chocolatier, которая ещё не имеет даты выхода. Однако Барон подчёркивает, что Stardew Valley остаётся важной частью его жизни. Даже спустя десятилетия он может вернуться к проекту, чтобы добавить что-то новое.
«Мне нравится создавать вещи. Я не думаю, что когда-нибудь уйду на пенсию. Было бы забавно выпустить обновление, когда мне будет лет 90 — если я проживу столько», — пошутил Барон.
С момента релиза в 2016 году Stardew Valley достигла невероятного успеха. Продажи игры превысили 30 миллионов копий, а Барон продолжает следовать своей клятве — никогда не брать деньги за обновления.
Через 50 лет поиграем.
Конечно готов, да хоть в течении 100 лет, лишь бы денежка капала. Он нашёл свою золотую жилу и будет доить её до последнего, даже можно не придумывать новые проекты. Благодаря игре ему не нужно стоять на раздаче в Макдональдсе, бегать курьером в доставке или варить металлоконструкции на заводе по 12 часов в сутки. Челобасик обеспечил себя и всех своих родственников безбедной старостью, давайте будем откровенны.
Но ведь он при этом не делает кучу платных длс, хотя мог бы
причем тут доить? игра продается разово, без всяких "длс", которые в 10 раз дороже самой игры обходятся (привет Стелларис). Все обновления люди получают бесплатно. Где тут золотая жила и что плохого в такой политике автора?
Доход идёт. Почему не золотая жила-то? А, то, что ему сверхприбылей пока не надо - человек он хороший в этом, по видимому. Может, хочет запомниться хорошим, может ему сверхприбыли и не нужны. Не все настолько на деньги падки, как некоторые. В такой политике - ничего плохого, согласен. Но то, что он нашёл себя и через это известность и средства к безбедной жизни - факт. В данном случае факт неплохой.
Вот это оплачивается дорого сейчас.