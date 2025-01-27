Создатель Stardew Valley готов поддерживать игру контентными обновлениями ещё в течение 50 лет

Эрик «ConcernedApe» Барон, разработчик легендарного Stardew Valley, готов продолжать работу над своей игрой ещё десятилетиями. В интервью NPR он заявил, что рассматривает возможность добавлять новый контент даже через 50 лет.

Барон подчеркнул, что считает игроков ключевой частью своего успеха. Он внимательно прислушивается к их отзывам, включая критику, которая напрямую влияет на его планы. По словам разработчика, поддержка игры — это его способ «отдать долг обществу» и показать благодарность за популярность, которую Stardew Valley приобрела благодаря фанатам.

«Я принимаю многое из того, что говорят фанаты», — отметил Барон. «Игроки очень важны для меня. Благодаря им я оказался в этом месте, смог осуществить мечту как разработчик игр».

Тем не менее, Барон задумывается о границах добавления контента. Он отметил, что если почувствует, что новое содержание начинает перегружать игру и портить её изначальную магию, он будет готов остановиться.

Несмотря на приверженность Stardew Valley, Барон не забывает о своих амбициях. «Я хочу сделать больше одной игры в своей жизни. Над Stardew Valley я работаю уже более 12 лет», — рассказал он.

Тем временем разработчик трудится над новой игрой Haunted Chocolatier, которая ещё не имеет даты выхода. Однако Барон подчёркивает, что Stardew Valley остаётся важной частью его жизни. Даже спустя десятилетия он может вернуться к проекту, чтобы добавить что-то новое.

«Мне нравится создавать вещи. Я не думаю, что когда-нибудь уйду на пенсию. Было бы забавно выпустить обновление, когда мне будет лет 90 — если я проживу столько», — пошутил Барон.

С момента релиза в 2016 году Stardew Valley достигла невероятного успеха. Продажи игры превысили 30 миллионов копий, а Барон продолжает следовать своей клятве — никогда не брать деньги за обновления.