Создатель Stardew Valley готовит 23-минутное юбилейное видео с анонсами обновления 1.7

Создатель Stardew Valley Эрик Барон, более известный как ConcernedApe, готовит специальный ролик к 10-летию игры. Премьера юбилейного видео состоится 26 февраля — в нём разработчик поделится деталями грядущего обновления 1.7 и впервые представит двух новых кандидатов для брака.

Пока о патче известно немного. Ранее Барон лишь подтвердил появление новых романтических персонажей, не раскрывая их личности. Теперь он уточнил, что в 23-минутном ролике покажет кадры ранней версии обновления и раскроет, кто именно сможет пополнить список потенциальных супругов фермера.

Также автор вновь подчеркнул важный принцип: все обновления для Stardew Valley остаются полностью бесплатными. «Вы никогда не платите за апдейты», — напомнил разработчик поклонникам.

После выхода видео Барон пообещал отдельно опубликовать информацию о новых кандидатах, чтобы фанаты могли узнать подробности даже без просмотра трансляции. Судя по реакции сообщества, интерес к обновлению огромный — многие надеются, что 1.7 станет не менее масштабным, чем предыдущие патчи.