Stardew Valley 26.02.2016
Симулятор, Инди, Строительство, Открытый мир, Песочница
9.1 1 642 оценки

Создатель Stardew Valley извинился за проблемы версии для Switch 2 и пообещал скорый патч

IKarasik IKarasik

Автор Stardew Valley Эрик Барон (ConcernedApe) прокомментировал ситуацию вокруг неожиданного релиза игры на Nintendo Switch 2. После выхода обновлённой версии игроки начали массово жаловаться на баги и поломанный мультиплеер, и разработчик признал свою ответственность.

По словам Барона, он уже знает о проблемах и работает над их исправлением. Среди самых серьёзных ошибок — критический баг с крафтом предметов из мха, из-за которого из инвентаря могут исчезать редкие и ценные вещи, а также неработающий онлайн-кооператив. Игрокам советуют временно избегать использования мха и по возможности не заходить в сетевую игру.

Версия для Switch 2 вышла без предварительных анонсов и доступна как бесплатное обновление для владельцев оригинальной Switch-версии. Несмотря на новые возможности — поддержку мыши, расширенный локальный кооператив и функцию Game Share — релиз оказался проблемным. Точные сроки выхода патча пока не названы, но разработчик заверил, что исправления уже в пути.

17
3
Комментарии:  3
HerFinalBoss

Сколько лет он этой игрой занимается... Я бы уже с ума сошёл. Респект ему.

2
Иваныч из Тулы

Не бережёт себя Эрик.

1
Niko71790

этому мужику респект - столько лет в одинокого делает и пофиг, всё работает без ранних доступов на десятки лет, без попрошайничества для "поддержки проекта", даже без обиженки как "ведущие топ-спецы из контор с многомиллиардными бюджетами проектов"

1