Создатель Stardew Valley извинился за проблемы версии для Switch 2 и пообещал скорый патч

Автор Stardew Valley Эрик Барон (ConcernedApe) прокомментировал ситуацию вокруг неожиданного релиза игры на Nintendo Switch 2. После выхода обновлённой версии игроки начали массово жаловаться на баги и поломанный мультиплеер, и разработчик признал свою ответственность.

По словам Барона, он уже знает о проблемах и работает над их исправлением. Среди самых серьёзных ошибок — критический баг с крафтом предметов из мха, из-за которого из инвентаря могут исчезать редкие и ценные вещи, а также неработающий онлайн-кооператив. Игрокам советуют временно избегать использования мха и по возможности не заходить в сетевую игру.

Версия для Switch 2 вышла без предварительных анонсов и доступна как бесплатное обновление для владельцев оригинальной Switch-версии. Несмотря на новые возможности — поддержку мыши, расширенный локальный кооператив и функцию Game Share — релиз оказался проблемным. Точные сроки выхода патча пока не названы, но разработчик заверил, что исправления уже в пути.