ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Stardew Valley 26.02.2016
Симулятор, Инди, Строительство, Открытый мир, Песочница
9 1 682 оценки

Создатель Stardew Valley назвал любимую часть The Legend of Zelda

IKarasik IKarasik

Разработчик Stardew Valley Эрик Барон рассказал, что его любимой игрой серии The Legend of Zelda остаётся Link’s Awakening — классическая версия для Game Boy. По словам автора, именно эта игра когда-то познакомила его с франшизой и оказала большое влияние на его подход к разработке игр.

Барон отметил, что у Link’s Awakening был особый «инди-дух». Он считает, что проект отличался необычными идеями и креативностью, которые сегодня всё реже встречаются в крупных AAA-играх.

Разработчик также рассказал, что многие элементы дизайна в его играх вдохновлены серией Zelda. В частности, речь идёт о чувстве исследования мира и механике постепенного открытия новых областей. Игрок может увидеть место, куда пока нельзя попасть, но позже вернуться туда, получив нужный предмет или способность.

По словам Барона, влияние Zelda проявляется даже в мелочах — от структуры меню до привычных элементов окружения вроде кустов, которые можно срубить, и системы поиска особых предметов, открывающих новые возможности.

Link’s Awakening вышла в 1993 году и стала одной из самых необычных частей серии. Игра отличалась тем, что её события происходили не в Хайруле, а сама принцесса Зельда и Трифорс в сюжете отсутствовали. Атмосфера и история проекта также частично вдохновлялись сериалом «Твин Пикс», что придало игре необычный, почти сновидческий стиль.

3
0
Комментарии:  0
Ваш комментарий