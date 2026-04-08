Создатель Stardew Valley назвал любимую часть The Legend of Zelda

Разработчик Stardew Valley Эрик Барон рассказал, что его любимой игрой серии The Legend of Zelda остаётся Link’s Awakening — классическая версия для Game Boy. По словам автора, именно эта игра когда-то познакомила его с франшизой и оказала большое влияние на его подход к разработке игр.

Барон отметил, что у Link’s Awakening был особый «инди-дух». Он считает, что проект отличался необычными идеями и креативностью, которые сегодня всё реже встречаются в крупных AAA-играх.

Разработчик также рассказал, что многие элементы дизайна в его играх вдохновлены серией Zelda. В частности, речь идёт о чувстве исследования мира и механике постепенного открытия новых областей. Игрок может увидеть место, куда пока нельзя попасть, но позже вернуться туда, получив нужный предмет или способность.

По словам Барона, влияние Zelda проявляется даже в мелочах — от структуры меню до привычных элементов окружения вроде кустов, которые можно срубить, и системы поиска особых предметов, открывающих новые возможности.

Link’s Awakening вышла в 1993 году и стала одной из самых необычных частей серии. Игра отличалась тем, что её события происходили не в Хайруле, а сама принцесса Зельда и Трифорс в сюжете отсутствовали. Атмосфера и история проекта также частично вдохновлялись сериалом «Твин Пикс», что придало игре необычный, почти сновидческий стиль.