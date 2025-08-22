Создатель Stardew Valley не берёт деньги за коллаборации с другими играми

Stardew Valley остаётся одной из самых популярных инди-игр в мире, а её персонажи и стилистика время от времени появляются в других проектах. Недавно стало известно о кроссовере с Infinity Nikki — бесплатной фэнтези-игрой о нарядах. Казалось бы, такие коллаборации должны приносить серьёзный доход, но автор Stardew Valley Эрик Бароне, известный как ConcernedApe, заявил, что никогда не получал денег за подобные проекты.

«За последние годы было несколько совместных работ между Stardew Valley и другими играми. Я никогда не беру за это вознаграждения. Я соглашаюсь только тогда, когда сам являюсь фанатом игры или считаю, что это порадует игроков», — написал Бароне в Twitter.

Фанаты не раз говорили ему, что он заслуживает дополнительного заработка, однако разработчик лишь отмахивается: по его словам, «всё в порядке» и он уже заработал достаточно на самой Stardew Valley. И это неудивительно — игра разошлась тиражом свыше 40 миллионов копий, а большую часть работы Бароне сделал в одиночку, без издателя, который забрал бы часть прибыли.

Тем временем создатель работает над новым проектом — Haunted Chocolatier, который, по его словам, предложит игрокам более масштабный мир по сравнению со Stardew Valley.