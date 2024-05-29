Создатель Stardew Valley не имеет ничего против всех фанатских модов, но у него есть одно предостережение для игроков

Создатель Stardew Valley не имеет ничего против всех фанатских модификаций, хотя и сделал одну предостережение.

Эрик "ConcernedApe" Барон заявил в интервью журналу PC Gamer, что он не против модов, расширяющих сюжет игры. Кроме того, разработчику не помешала бы поддержка моддеров. Вспомните FlashShifter, создателя Stardew Valley Expanded, который также помог с большим обновлением 1.6.

Тем не менее, он подчеркнул, что только базовая версия игры является "канонической" и что никто не должен воспринимать историю из модификаций как реальную часть повествования. Барон хочет убедиться, что игроки знают, что является официальной версией сюжета, а что — просто фанатским дополнением. Вероятно, по этой же причине несколько недель назад разработчик рекомендовал игрокам после дебюта версии 1.6 сначала сыграть сессию без модов.

Обновление 1.6 все еще недоступно на консолях и мобильных устройствах. Разработчик заверил, что прилагает усилия, чтобы патч дебютировал на этих платформах как можно скорее. Дальнейшие обновления для PC-версии SV также не за горами.