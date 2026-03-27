Создатель Stardew Valley опроверг "утечки" обновления 1.7 и исключил систему романтических соперников

Автор фермерского симулятора Stardew Valley Эрик Барон, прокомментировал слухи о грядущем обновлении 1.7 и заявил, что распространяемые в сети «утечки» не имеют ничего общего с реальностью.

По словам разработчика, в интернете нет достоверной информации о содержании обновления. Он прямо заявил, что любые сообщения о якобы утекших деталях версии 1.7 являются выдумкой.

Одной из обсуждаемых фанатами идей была система романтического соперничества — механика, при которой невыбранные игроком персонажи могли бы вступать в отношения друг с другом спустя несколько игровых лет. Подобная система встречается в серии Harvest Moon (ныне известной как Story of Seasons), которая в своё время вдохновила Барона на создание Stardew Valley.

Однако разработчик подчеркнул, что не планирует добавлять такую механику в игру.

Ранее уже было подтверждено лишь несколько деталей обновления — в частности, появление двух новых кандидатов для брака. Остальные элементы будущего патча пока остаются неизвестными, поэтому игрокам остаётся ждать официальных анонсов.

Несмотря на разочарование некоторых фанатов, обсуждение быстро превратилось в шутки и новые предложения. Например, часть игроков попросила добавить соревнования животных или питомцев — ещё одну механику, знакомую поклонникам классических фермерских симуляторов.