Создатель Stardew Valley поклялся, что продолжит и дальше выпускать бесплатные обновления и DLC

Эрик Барон, создатель Stardew Valley сообщил о том, что он планирует и дальше выпускать бесплатные обновления и DLC для игры.

Разработчик решил даже покляться честью своей семьи в том, что он не будет брать за это деньги до тех пор, пока он жив. Разработчик сказал, что фанаты могут припомнить ему эти слова, если он когда-нибудь отступится от них. Однако учитывая то, что Эрик Барон поддерживает игру с 2016-го года и даже приостановил разработку следующей игры ради поддержки Stardew Valley - в это верится с трудом.

На данный момент разработчик занят адаптацией крупного обновления 1.6 для консольных и мобильных версий - ПК-версия получила его еще в марте этого года.