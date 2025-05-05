Создатель Stardew Valley признался, что сожалеет об одном из ключевых сюжетных решений в своей популярной игре

Создатель Stardew Valley Эрик «ConcernedApe» Барон признался, что сожалеет об одном из ключевых сюжетных решений в своей популярной игре. В интервью PC Gamer он отметил, что дилемма между восстановлением общественного центра и сотрудничеством с корпорацией Джоджа оказалась слишком однозначной и «черно-белой».

По словам Барона, он хотел создать моральный выбор, который отражал бы реальную жизнь с её нюансами и неоднозначностью. Однако в результате получилось, что общественный центр — «добро», а корпорация Джоджа — «зло». Хотя с геймплейной точки зрения игрок получает награды в любом случае, эмоциональная подоплёка выбора была представлена слишком прямолинейно.

«Если бы я переделывал Stardew Valley, я бы попытался показать, что и у Джоджи есть положительные стороны», — говорит Барон. — «В реальности всё гораздо сложнее, и я бы хотел, чтобы игра лучше это отражала».

Создатель Stardew Valley известен своим перфекционизмом. Ранее он уже извинялся перед фанатами за технические проблемы с обновлением для Nintendo Switch, хотя и работал над игрой в одиночку. В своей следующей игре, Haunted Chocolatier, Барон, возможно, реализует более сложную и тонкую моральную структуру, которую так хотел бы видеть в Stardew Valley.