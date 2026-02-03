Создатель Stardew Valley раскрыл причины отказа от киноадаптаций и планов на Stardew Valley 2

Создатель Stardew Valley Эрик Барон (ConcernedApe) рассказал, что его культовую фермерскую игру не раз предлагали экранизировать, но почти все идеи он отклонял. Причина проста — разработчик опасается, что фильм или сериал лишат Stardew Valley той личной магии, которую игроки создают сами, додумывая характеры и голоса персонажей.

Единственным исключением, по словам Барона, мог бы стать Дэвид Линч. Разработчик признался, что с радостью позволил бы легендарному режиссёру «Твин Пикс» сделать собственную, даже радикально необычную версию Stardew Valley, не вмешиваясь в процесс. Он уверен, что такой эксперимент мог бы получиться по-настоящему интересным.

В остальных случаях ConcernedApe не спешит отдавать игру под адаптацию: Stardew Valley слишком сильно завязана на атмосферу, воображение и личный опыт каждого игрока. Экранизация, по его мнению, неизбежно «заполнит пробелы» и навяжет единое видение мира, что может пойти игре во вред.

В том же интервью Барон добавил, что идея Stardew Valley 2 уже однажды была для него вполне реальной: он действительно начинал работу над продолжением, но в итоге отложил проект и полностью ушёл в разработку Haunted Chocolatier.

Разработчик всё ещё открыт к идее сиквела и мечтает когда-нибудь создать новый мир с новыми персонажами. Однако он осознаёт, что многие игроки сильно привязаны к городу Пеликан и его жителям, и именно эта эмоциональная связь делает решение о продолжении игры особенно сложным.