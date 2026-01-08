Создатель Stardew Valley сомневается, что моды появятся на консолях: "слишком сложно реализовать"

Эрик Барон, более известный как ConcernedApe, прокомментировал возможность появления поддержки модов в Stardew Valley на консолях и признал, что шансы на это крайне малы. По его словам, он не против моддинга на консольных версиях, однако реализация подобной системы «вряд ли возможна по множеству причин».

Несмотря на то что игре уже почти десять лет, Stardew Valley по-прежнему остаётся невероятно популярной — во многом благодаря модам на ПК. Только на Nexus Mods сейчас доступно почти 30 тысяч пользовательских модификаций: от новых видов растений и животных до дополнительных способов перемещения и расширенных романтических линий.

Но на консолях ситуация гораздо сложнее. Барон ответил на вопрос фаната в соцсетях, который поинтересовался, возможен ли вариант с передачей разработки инструментария сторонней команде. Разработчик ответил, что поддержка модов на консолях скорее всего так и не появится, поскольку препятствий слишком много:

«Если бы это было просто — я бы не возражал. Но, думаю, что это невозможно по множеству причин».

Основная проблема в том, что любые изменения для консольных версий должны проходить проверку платформодержателей — Sony, Microsoft и Nintendo. Для свободного моддинга пришлось бы создавать полноценные пользовательские инструменты, которые затем нужно официально одобрить и интегрировать в игру. Это сложный, долгий и дорогостоящий процесс.