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Stardew Valley 26.02.2016
Симулятор, Инди, Строительство, Открытый мир, Песочница
9.1 981 оценка

Создатель Stardew Valley сразу после релиза тратил деньги исключительно на апгрейд своего ПК

butcher69
Новости

Создатель Stardew Valley Эрик "ConcernedApe" Барон разработал успешную фермерскую игру на дешевом ПК из Costco, доставшемся ему от отца, но позже он перешел на собственную сборку.

Барон принял участие в последнем выпуске подкаста My Perfect Console, и его спросили, не предавался ли он каким-либо "излишествам" после стремительного роста популярности Stardew Valley. В мае он ответил на подобный вопрос, сказав, что не покупал ничего "экстравагантного" и по-прежнему проводит большую часть дня "сгорбившись над компьютером". Его ответ здесь по сути такой же, но он добавляет увлекательную деталь о том, что одна из самых больших игр всех времен была создана на очень плохом ПК, купленном в Costco.

Реальность такова, что большую часть времени я провожу за компьютером. Думаю, единственное, на что я потратился, — это покупка хорошего компьютера. Я разрабатывал Stardew на дешевом компьютере, который отец купил в Costco и который был как бы "с рук". А после выхода Stardew Valley я собрал собственный ПК со всеми высококлассными компонентами и немного потратился на это, что было весело.

Хотя история Эрика Барона - это воплощение принципа "из грязи в князи", он утверждает, что никогда не рассчитывал заработать на Stardew Valley кучу денег.

На самом деле все просто: Мне нравится создавать вещи, делиться своими идеями с людьми и создавать для них интересный опыт.

Барон добавил, что больше всего он ценит финансовый успех Stardew Valley за то, что это позволяет ему на 100% сосредоточиться на создании игр.

Мне не нужно беспокоиться о том, как свести концы с концами. Я могу просто сосредоточиться на творчестве, создании игр и развитии Stardew Valley, у которой огромное сообщество людей, и я чувствую себя ответственным за то, чтобы дать им веселый и восхитительный опыт.

Сейчас Барон работает над проектом Haunted Chocolatier.

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5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
ZAUSA

ПК-Барон.

7
ViscousNetharion

Выходит, что если всегда был на пекарне - то боярин. А если перепрыгнул с консоли - то барон

3
3АЕ6

Ну и молодец, заслуживает только уважения. В очередной раз доказал свою адекватность, поэтому и продукт у него "с душой" вышел. Побольше бы таких людей и успехов их проектов. Ждем Haunted Chocolatier.))

3
Fenharell

да давно уже ждем а игра в коме

0
Ellie Williams

собрал норм комп чтобы играть в нормальные игры а не в это гов#%

0