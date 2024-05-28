Создатель Stardew Valley жалеет, что не мог знать насколько популярной окажется игра

Создатель Stardew Valley Эрик Барон говорит, что выбирает, что будет в каждом обновлении, исходя из своих "прихотей", но он хотел бы, чтобы ему было легче их делать.

В интервью журналу PC Gamer Эрика "ConcernedApe" Барона спросили, что вкладывается в создание каждого обновления, например, значительного обновления Stardew Valley 1.6, которое вышло на ПК в марте (и все еще находится на пути к консолям). В ответ Барон сказал, что "в основном это просто мои ощущения, мои прихоти. Мне помогает, когда я сам играю в игру, тогда у меня появляются идеи: "Блин, я бы хотел, чтобы это было в игре", или искра идеи".

Барон заявил, что отзывы игроков все же немного формируют игру:

Я в некоторой степени учитываю отзывы и пожелания игроков, но это не главный компас, по которому я ориентируюсь. Я стараюсь следовать своим чувствам и интуиции. То, что, по моему мнению, сделает игру интереснее.

Даже если Барон в первую очередь руководствуется собственным стремлением, каждое крупное обновление Stardew Valley может оказаться огромным объемом работы. По его словам, это то, что он хотел бы изменить. Его игра стала хитом, продавшись тиражом более 30 миллионов копий, но Барон говорит, что "если бы я знал, насколько популярной будет Stardew Valley и сколько обновлений и языков [она получит], я бы потратил больше времени изначально, чтобы внести как можно больше идей и улучшений и облегчить себе жизнь"

Возможно, этот урок Барон готовится перенести в Haunted Chocolatier, свою следующую игру. По его словам, после того, как его последнее обновление было отложено, ему "не терпится" вернуться к работе над следующей игрой, но устранение всех проблем с 1.6 в настоящее время является его главной задачей. В конце концов, он думает, что может навсегда отойти от Stardew Valley, но пока он все еще крепко держится за игру, которая сделала его знаменитым.