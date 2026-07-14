Stardew Valley могла исчезнуть ещё до релиза - один сбой компьютера едва не поставил крест на культовой игре

Сегодня Stardew Valley считается одной из самых успешных инди-игр в истории, однако её судьба едва не оборвалась задолго до релиза. Как рассказал создатель проекта Эрик «ConcernedApe» Барон в интервью, которое PC Gamer недавно вновь опубликовал к 10-летию игры, разработка оказалась под угрозой после внезапной поломки рабочего компьютера.

По словам Барона, примерно через год после начала работы над проектом у него не было резервных копий. После сбоя он решил, что Stardew Valley потеряна навсегда, однако ему удалось восстановить данные со старого жёсткого диска и собрать новый компьютер, благодаря чему разработка продолжилась.

Сам автор вспоминает, что создание игры проходило максимально «по-инди»: без отлаженных процессов, с постоянной импровизацией и крайне хаотичным кодом. Оглядываясь назад, Барон признаётся, что до сих пор удивляется, насколько удачно всё сложилось.

В итоге риск оправдался. Выпущенная в 2016 году Stardew Valley не только превратилась в мировой хит, но и фактически стала новым эталоном жанра уютных фермерских симуляторов, вдохновив десятки других проектов. Сегодня разработчик продолжает трудиться над Haunted Chocolatier, уже имея гораздо больше опыта и небольшую команду, что делает процесс создания новой игры заметно более организованным.