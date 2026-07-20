Stardew Valley обзаведется набором карт для Magic: The Gathering - фанаты приняли это событие крайне неоднозначно

Фермерский симулятор Stardew Valley расширяет свои границы, на этот раз заглянув в мир культовых коллекционных карточных игр. В скором времени в продажу поступит эксклюзивный лимитированный набор Secret Lair для Magic: The Gathering, состоящий из перерисованных карточек MTG в стилистике знаменитой фермы. Однако этот кроссовер вызвал у фанатов необычайно бурную реакцию и породил внезапное обсуждение каноничного лора.

Фанаты Stardew Valley годами рисовали портреты и выдумывали образы местных пиксельных персонажей, зачастую выходя за рамки задуманного создателем игры Эриком Барони. Как показал этот кроссовер, идеи поклонников сильно расходятся с официальным каноном.

В фанартах Эллиотт всегда изображался как утонченный и элегантный юноша. Однако на официальной карточке «Кулон русалки», которую проиллюстрировал сам Барони, персонаж предстал перед публикой с громоздкой, широкой «квадратной» челюстью, напоминая брутального "чада" из мема, а не тонкого эстета.

Новое лицо Эллиотта пользователи описывали как "физиономию в стиле Habbo Hotel" или "угловатое лицо шерифа Вуди". Некоторые пошли дальше и сравнили внешность писателя с Мэттом Смитом в роли Деймона Таргариена из «Дом Дракона». Однако досталось не только Эллиотту. Выяснилось, что Пенни всё это время носила завитые локоны, а не пучки, как многим казалось по пиксельному спрайту. Художница Лия, по задумке создателя, оказалась дамой с гораздо более «пышным» и плотным телосложением, чем предполагали геймеры что, к слову, аудитория приняла весьма положительно. Кузнец Клинт же и вовсе получил значительное визуальное улучшение, заметно похорошев на артах.

Лимитированный набор карточек Secret Lair по мотивам Stardew Valley поступит в продажу 27 июля. А пока поклонники спорят о правильной внешности, сама игра тоже не стоит на месте — следующее грядущее обновление 1.7 добавит новый тип фермы и, наконец-то, позволит завести официальные романтические отношения с кузнецом Клинтом и жительницей пустыни Сэнди.