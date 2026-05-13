В Stardew Valley хотят добавить семейные драмы - жители будут ненавидеть игрока за измены

Создатель Stardew Valley Эрик Барон, более известный как ConcernedApe, вновь заговорил о необычной идее для будущего обновления игры. Разработчик признался, что всерьёз рассматривает возможность добавить систему измен, разводов и тяжёлых последствий для отношений между персонажами. И судя по его словам, речь идёт не о лёгкой «драме ради галочки», а о полноценном разрушении семей и репутации игрока.

В интервью Барон отметил, что хорошая песочница должна позволять пользователю совершать не только добрые поступки. По его мнению, свобода действий — важная часть открытого мира, а значит игрок должен иметь возможность вести себя эгоистично, жестоко или безответственно. Правда, последствия будут максимально неприятными: жители начнут ненавидеть героя, отношения разрушатся, а атмосфера в городе станет напряжённой.

Звучит почти абсурдно для Stardew Valley — игры, которая стала символом «уютного гейминга» и цифровым антистрессом для миллионов людей. Многие запускают её именно ради спокойствия: выращивать овощи, рыбачить и медленно строить идеальную жизнь вдали от реальных проблем. Поэтому идея добавить бытовую драму уровня мыльных сериалов выглядит одновременно странно и неожиданно смело.

При этом часть сообщества давно просит больше «живых» социальных механик. На Reddit регулярно появляются обсуждения отношений персонажей, ревности и даже возможности увести супругов у других жителей деревни. И похоже, Барон отлично понимает, насколько игрокам интересна эта тема.

Сам разработчик пока сомневается, не станет ли подобная система «слишком реальной» для Stardew Valley. Но если обновление всё же выйдет, игра рискует превратиться из уютного симулятора фермы в один из самых необычных социальных экспериментов в жанре.