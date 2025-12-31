ЧАТ ИГРЫ
Stardew Valley 26.02.2016
Симулятор, Инди, Строительство, Открытый мир, Песочница
9.1 1 646 оценок

Версия Stardew Valley для Switch 2 появится в Европе только после выхода следующего патча

На Рождество Эрик Барон (ConcernedApe) сделал фанатам Stardew Valley приятный подарок, выпустив версию игры для Switch 2. Однако релиз, который был доступен только в Северной Америке, оказался не таким гладким, как ожидалось.

Создатель Stardew Valley извинился за проблемы версии для Switch 2 и пообещал скорый патч

На данный момент управление мышью не работает должным образом, а в системе крафта присутствуют ошибки. При создании определенных предметов у игроков могут автоматически исчезать другие предметы из инвентаря. Разработчик опубликовал список предметов, на которые это влияет.

Помимо этого, Барон также сообщил, что прежде чем выпустить Stardew Valley для NS2 в Европе, он сначала решит эти проблемы.

