Версия Stardew Valley для Switch 2 появится в Европе только после выхода следующего патча

На Рождество Эрик Барон (ConcernedApe) сделал фанатам Stardew Valley приятный подарок, выпустив версию игры для Switch 2. Однако релиз, который был доступен только в Северной Америке, оказался не таким гладким, как ожидалось.

На данный момент управление мышью не работает должным образом, а в системе крафта присутствуют ошибки. При создании определенных предметов у игроков могут автоматически исчезать другие предметы из инвентаря. Разработчик опубликовал список предметов, на которые это влияет.

Помимо этого, Барон также сообщил, что прежде чем выпустить Stardew Valley для NS2 в Европе, он сначала решит эти проблемы.