Возвращение на грядки: Stardew Valley получит новый тип фермы в обновлении 1.7

Культовая фермерская RPG Stardew Valley, которой в следующем году исполняется десять лет, продолжает развиваться. После масштабного обновления 1.6 разработчик Эрик «ConcernedApe» Бэрон подтвердил планы на следующую крупную версию — 1.7. Одним из ключевых нововведений станет новый тип фермы, о чём автор лично сообщил в соцсетях, отметив, что эта традиция будет продолжена и в будущем апдейте.

Заявление моментально всколыхнуло сообщество. Игроки начали активно обсуждать возможные варианты, вдохновляясь популярными модами вроде Swamp Farm и Desert Bloom. Особенно часто фанаты высказывают надежду увидеть официальную болотную ферму с уникальной атмосферой, ресурсами и испытаниями. Впрочем, сам Бэрон пока не раскрывает деталей и лишь интригует фразой о том, что «впереди ещё много всего».

Помимо новой фермы, в версии 1.7 ожидается расширение социального контента: появятся новые персонажи и дополнительные взаимодействия с жителями долины, что сделает мир игры ещё живее. Stardew Valley, вышедшая в 2016 году, давно стала феноменом благодаря глубокому геймплею, уютному стилю и редкому для индустрии примеру — почти десятилетию бесплатных крупных обновлений от одного разработчика.