Компания Wizards of the Coast признала ошибку в подаче страйка на мод Baldur’s Village для Stardew Valley и принесла извинения сообществу.

Мод добавляет в фермерский симулятор персонажей из Baldur’s Gate 3 и ранее был одобрен самим Свеном Винке, главой Larian Studios. Однако Nexus Mods удалил его по требованию Wizards, сославшись на нарушение авторских прав. Это вызвало возмущение фанатов.

Вскоре Wizards of the Coast признала ошибку:

Запрос на удаление Baldur’s Village был отправлен случайно — мы приносим свои извинения за это. Сейчас мы работаем над исправлением ситуации, чтобы фанаты и сообщество Stardew могли продолжать наслаждаться этим замечательным модом.