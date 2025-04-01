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Stardew Valley 26.02.2016
Симулятор, Инди, Строительство, Открытый мир, Песочница
9.1 1 379 оценок

Wizards of the Coast признала ошибку в подаче страйка на мод Baldur's Village для Stardew Valley и принесла извинения

butcher69 butcher69

Компания Wizards of the Coast признала ошибку в подаче страйка на мод Baldur’s Village для Stardew Valley и принесла извинения сообществу.

Мод добавляет в фермерский симулятор персонажей из Baldur’s Gate 3 и ранее был одобрен самим Свеном Винке, главой Larian Studios. Однако Nexus Mods удалил его по требованию Wizards, сославшись на нарушение авторских прав. Это вызвало возмущение фанатов.

Издатель D&D Wizards of the Coast запретил мод для Stardew Valley на тему Baldur's Gate 3

Вскоре Wizards of the Coast признала ошибку:

Запрос на удаление Baldur’s Village был отправлен случайно — мы приносим свои извинения за это. Сейчас мы работаем над исправлением ситуации, чтобы фанаты и сообщество Stardew могли продолжать наслаждаться этим замечательным модом.
Stardew Valley "Мод Baldur's Gate 3"
20
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Пользователь ВКонтакте

Это как это вы СТРАЙКИ случайно раздаёте? И кого вы ещё СЛУЧАЙНО задавили? // Александр Ковалёв

8
DowncastKylian

за подобное надо не буковками извинятся и не ртом как они привыкли, а баблом за такой трындеж, "случайно" ага, репортов надо дохрена, подрубились небось радужные шавки с прогнившего нексуса чтобы снесли...

6
Imnogamer

Сегодня первое апреля, братья. Не забываем, что половина так называемых "новостей" запросто могут быть шутейками..))

3
r23dom

надеюсь это не первоапрельская шутка и WotC пришла в сознание

2
Tiger Goose

Хоть где-то справедливость восторжествовала.

1
Jarvis666

В этой модификации можно segz делать?

0
oleg21412

Исправление недочётов помогает наладить отношения с игровым сообществом.

0
Рикочико

Знаем мы эти «случайно».

0