Компания Wizards of the Coast признала ошибку в подаче страйка на мод Baldur’s Village для Stardew Valley и принесла извинения сообществу.
Мод добавляет в фермерский симулятор персонажей из Baldur’s Gate 3 и ранее был одобрен самим Свеном Винке, главой Larian Studios. Однако Nexus Mods удалил его по требованию Wizards, сославшись на нарушение авторских прав. Это вызвало возмущение фанатов.
Вскоре Wizards of the Coast признала ошибку:
Запрос на удаление Baldur’s Village был отправлен случайно — мы приносим свои извинения за это. Сейчас мы работаем над исправлением ситуации, чтобы фанаты и сообщество Stardew могли продолжать наслаждаться этим замечательным модом.
Это как это вы СТРАЙКИ случайно раздаёте? И кого вы ещё СЛУЧАЙНО задавили? // Александр Ковалёв
за подобное надо не буковками извинятся и не ртом как они привыкли, а баблом за такой трындеж, "случайно" ага, репортов надо дохрена, подрубились небось радужные шавки с прогнившего нексуса чтобы снесли...
Сегодня первое апреля, братья. Не забываем, что половина так называемых "новостей" запросто могут быть шутейками..))
надеюсь это не первоапрельская шутка и WotC пришла в сознание
Хоть где-то справедливость восторжествовала.
В этой модификации можно segz делать?
Исправление недочётов помогает наладить отношения с игровым сообществом.
Знаем мы эти «случайно».