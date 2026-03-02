"Я не знаю, о чём я думал": Эрик Барон рассказал, как Stardew Valley едва не развалилась за полгода до релиза

В честь десятилетия Stardew Valley её создатель Эрик Барон поделился редкими прототипами и признался: игра окончательно сложилась буквально в последний момент. Сегодня проект продан тиражом свыше 50 миллионов копий и считается одним из самых успешных инди-хитов в истории, но за шесть месяцев до релиза в 2016 году всё выглядело куда менее уверенно.

Барон показал раннюю версию 2015 года и отметил, что в ней «масса вещей просто не закончена». По его словам, именно финальный рывок стал решающим: «Я понимал, что цель уже близка. Нужно было закончить игру». За последние полгода разработки он переработал множество деталей — от баланса до визуального стиля.

Особую критику автор обрушил на ранний прототип 2012 года под названием Sprout Valley, назвав его графику «отвратительной». Он также вспомнил странную планировку фермерского дома с выступающим «носом» пола и «глупый вид» главного героя, который позже был полностью переработан.

История создания Stardew Valley показывает: даже проекты, ставшие культовыми, могут держаться на пределе до самого финиша.