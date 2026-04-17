На PC выйдет Stardream - игра о таксисте, втянутом в космическое расследование

Студия Rebel Pixel представила Stardream — сюжетную приключенческую игру с элементами расследования, действие которой разворачивается на космическом ковчеге в стиле ретро-футуризма, вдохновлённого эстетикой 60-х годов. Проект выйдет на ПК в Steam, а точная дата релиза пока не объявлена. Уже доступен прологовый демо-эпизод.

Игроку предстоит взять на себя роль таксиста, работающего на орбитальной станции-ковчеге. Его привычная рутина рушится после получения загадочного сообщения извне купола станции. Это событие становится отправной точкой расследования, в ходе которого герой начинает раскрывать скрытые секреты окружающего мира.

Геймплей Stardream строится на внимательном исследовании окружения: игроки могут открывать ящики, изучать предметы, читать документы и искать улики среди повседневных вещей. Практически каждый объект в мире интерактивен, что поощряет детальное изучение локаций.

Особую роль играют диалоги и выборы. Разговоры с пассажирами и жителями станции влияют на отношения, открывают новые сведения и формируют направление сюжета. По мере продвижения игроку предстоит принимать непростые моральные решения, определяющие развитие истории.

Также важной частью игры станет перемещение по станции на такси. Игрок сам выбирает порядок посещения локаций, что влияет на доступные события, новые зацепки и развитие расследования.

Stardream обещает сочетание ретро-эстетики, нелинейного повествования и детективной интриги, а демо уже позволяет познакомиться с основными механиками проекта.