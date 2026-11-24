Разработчики Stardust: Wish of Witch представили новый трейлер и объявили сроки выхода одиночной тактической RPG в пиксельной стилистике на консолях. Игра расскажет о путешествии девушки по имени Стар и мага Ю, которым предстоит раскрыть тайну загадочной звезды, способной исполнять желания.

STARDUST: Wish of Witch — пошаговая стратегическая RPG, вдохновлённая классическими представителями жанра. Игрокам предстоит участвовать в тактических сражениях, продвигаться по сюжету и постепенно узнавать истории персонажей, каждый из которых обладает собственным характером и мотивацией.

Разработчики обещают тщательно проработанный пиксельный мир, который дополнит драматичная постановка. Приключение будет посвящено звёздам, судьбе и магическим желаниям, а герои смогут развиваться по мере прохождения, меняясь под влиянием пережитых событий.

Новый ролик знакомит с атмосферой фэнтезийного путешествия Стар и Ю, которым предстоит пройти через череду испытаний ради разгадки древней тайны. Проект рассчитан на одиночное прохождение и стремится объединить классическую тактическую формулу с выразительной историей и запоминающимися персонажами.