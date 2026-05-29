В Steam состоялся релиз тактической ролевой игры STARDUST: Wish of Witch

Студия Kniv Studio выпустила в сервисе Steam свою новую тактическую ролевую игру под названием STARDUST: Wish of Witch. Проект представляет собой одиночную тактическую игру в стиле пиксель-арт с пошаговыми сражениями и карточной системой.

Сюжет игры рассказывает историю взросления, завязанную на тайнах звезд. Главными героями выступают воительница по имени Звезда и ее друг детства, маг по имени Юу. Вместе им предстоит отправиться в путешествие, чтобы раскрыть секрет исполняющего желания небесного светила и собрать отряд из запоминающихся спутников.

Игровой процесс STARDUST: Wish of Witch сочетает в себе элементы классических японских тактических ролевых игр и карточных баттлеров. Разработчики добавили карточную систему для расширения тактических возможностей в пошаговых битвах. Сражения построены на предугадывании действий противников, использовании контратак и комбо-ударов. При активации мощных ультимативных умений персонажей запускаются зрелищные 2D-анимации.

В честь запуска разработчики предлагают ознакомительную скидку в размере 10%, которая снижает стоимость проекта до 810 рублей. Данное предложение будет действовать до 11 июня 2026 года, после чего стандартная цена составит 900 рублей. На момент выхода проект уже получил очень положительные отзывы от игроков в Steam. Для ознакомления доступна бесплатная демоверсия, содержащая начальную главу.

Проект поддерживает полноценное управление с помощью контроллеров Xbox и DualShock, а также содержит текстовый перевод на русский язык.