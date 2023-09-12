45% игроков Xbox еще не прошли первую миссию Starfield

Starfield — крупнейший запуск Bethesda с 6 миллионами игроков, однако, судя по достижениям, зафиксированным на данный момент на Xbox, может показаться, что значительная часть этих пользователей даже не завершила первую игровую миссию.
Как сообщает The7thLevel в Twitter, эти данные означают, что многие игроки, которые хотя бы раз установили и запустили Starfield, не проводили много времени в научно-фантастической ролевой игре Тодда Говарда.
Ютубер «преуменьшает» успех Starfield в 6 миллионов игроков такими заявлениями:
«Вы думаете, что я шучу, но посмотрите сами. 45% игроков Xbox, установивших и запустивших Starfield, не выполнили даже первую обязательную миссию. Игра подталкивает пройти её, а это означает, что почти половина всех игроков Xbox даже не покинула первую планету. Так сколько из этих «6 миллионов игроков» на самом деле играют?»
Кто-то в комментариях к посту отмечает, что система достижений не всегда пунктуальна в записи полученных игроками целей, а другие отмечают, что можно часами играть даже на первой планете, так и не выполнив первую миссию.
Так это очевидно было, почти половина тех кто сыграли через геймпасс отсеялись не завершив первый квест, зато вошли в те самые "6 миллионов поигравших". И это только первые пол часа игры. Если посмотреть дальше, то отсеивание и спустя 3-6 часов, когда начинает приходить понимание, что это за игра, происходит просто коллосальное.
Игру особо и не ждал и не было каких-то ожиданий, но такое уныние от игры получаю впервые, скучно, не интересно, поиграл несколько часов и удалил.
но там же, вроде, безумный онлайн был? значит, есть актив.
а так - конечно, многие потестили и отложили прохождение на потом. кто не играет постоянно.
это совсем молодые геймеры проходят все на релизе.
Да они просто не хотят в реальный космос
Да все просто удалили нахрен этот логадром загрузок
О, опять оправдание, на это раз ачивы не работают, всегда работали а тут перестали, ну и конечно на первой планете можно 500 часов играть. Те в игре про "типа" космос половина даже не пробнула полетать. Верим. Что еще расскажете?
Они просто стоят в лифте и не могут насладиться стабильной частотой кадров и графикой, такого шикарного проекта.