7 апреля для Starfield выйдет масштабное бесплатное обновление, сюжетное DLC и релиз на PlayStation 5

Компания Bethesda Game Studios объявила о том, что 7 апреля станет ключевой датой для космической RPG Starfield. В этот день игроков ждут сразу три важных события: глобальное бесплатное обновление "Free Lanes", платное сюжетное дополнение "Terran Armada" и долгожданный выход игры на консоли PlayStation 5.

Бесплатное обновление Free Lanes кардинально расширяет свободу исследований. Теперь игроки смогут свободно летать между планетами в пределах одной звездной системы благодаря новому крейсерскому режиму, который позволяет заниматься делами на корабле, пока автопилот ведет судно к цели, попутно открывая динамические космические точки интереса. Обновление вводит новый ресурс X-Tech для глубочайшей кастомификации - с его помощью можно изменять легендарные эффекты оружия, добавлять уникальные способности четвертого уровня и улучшать системы корабля. Также появятся общие контейнеры для ресурсов между аванпостами, база данных для навигации, возможность завести инопланетного питомца Милликита и прокачивать способности Звезднорожденных без запуска Новой игры +, а благодаря квантовому устройству запутывания любимое снаряжение можно будет взять с собой в новое прохождение.

Сюжетное дополнение Terran Armada (по цене 9,99 долларов) расскажет историю таинственной армии, состоящей из солдат Объединенных Колоний и Свободной Звезды, пропавших во время Колониальной войны и вернувшихся с убеждением, что они истинные дети Земли. В ходе прохождения игроки встретят нового компаньона - перепрограммированного робота Армады по имени Дельта, а также столкнутся с системой вторжений, где в галактике будут случайным образом появляться стычки разного масштаба с ценной добычей. Дополнение добавит новую военную экипировку в тактическом стиле, чертежи кораблей Армады, очаровательного робота-компаньона ModelG и готовый к установке декорированный модуль для аванпоста.

Для новых игроков на PlayStation 5 будут доступны стандартное издание с базовой игрой и премиальное издание, которое включает оба сюжетных дополнения Terran Armada и Shattered Space, внутриигровую валюту и наборы предметов.