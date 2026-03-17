7 апреля для Starfield выйдет масштабное бесплатное обновление, сюжетное DLC и релиз на PlayStation 5

Компания Bethesda Game Studios объявила о том, что 7 апреля станет ключевой датой для космической RPG Starfield. В этот день игроков ждут сразу три важных события: глобальное бесплатное обновление "Free Lanes", платное сюжетное дополнение "Terran Armada" и долгожданный выход игры на консоли PlayStation 5.
Бесплатное обновление Free Lanes кардинально расширяет свободу исследований. Теперь игроки смогут свободно летать между планетами в пределах одной звездной системы благодаря новому крейсерскому режиму, который позволяет заниматься делами на корабле, пока автопилот ведет судно к цели, попутно открывая динамические космические точки интереса. Обновление вводит новый ресурс X-Tech для глубочайшей кастомификации - с его помощью можно изменять легендарные эффекты оружия, добавлять уникальные способности четвертого уровня и улучшать системы корабля. Также появятся общие контейнеры для ресурсов между аванпостами, база данных для навигации, возможность завести инопланетного питомца Милликита и прокачивать способности Звезднорожденных без запуска Новой игры +, а благодаря квантовому устройству запутывания любимое снаряжение можно будет взять с собой в новое прохождение.
Сюжетное дополнение Terran Armada (по цене 9,99 долларов) расскажет историю таинственной армии, состоящей из солдат Объединенных Колоний и Свободной Звезды, пропавших во время Колониальной войны и вернувшихся с убеждением, что они истинные дети Земли. В ходе прохождения игроки встретят нового компаньона - перепрограммированного робота Армады по имени Дельта, а также столкнутся с системой вторжений, где в галактике будут случайным образом появляться стычки разного масштаба с ценной добычей. Дополнение добавит новую военную экипировку в тактическом стиле, чертежи кораблей Армады, очаровательного робота-компаньона ModelG и готовый к установке декорированный модуль для аванпоста.
Для новых игроков на PlayStation 5 будут доступны стандартное издание с базовой игрой и премиальное издание, которое включает оба сюжетных дополнения Terran Armada и Shattered Space, внутриигровую валюту и наборы предметов.
Потанцевал теперь раскроется?
Выглядит реально круто, надеюсь дополнение вдохнет в игру новую жизнь, осталось совсем немного подождать и можно будет поиграть в старфилд со всеми улучшениями, очень рад что разработчики не бросили игру несмотря на весь негатив который просто бездумно вылили на игру.
смешно падаю на месте от такой инфы
Надо было 1 апреля.
Ну, довольно фигово смотрится. Ради этого точно не стоит возвращаться в игру... мне 20 часов на релизе за глаза хватило и больше кушать не хочется. Вот если вдруг нормальный основной сюжет завезут вместо тех помоев, что сейчас в игре, тогда я ещё подумаю. А так... непонятно, для кого разрабы это всё делают. Онлайн игры ниже плинтуса. В неё почти никто не играет. Точка.