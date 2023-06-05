Аарон Гринберг: демонстрация Starfield будет умопомрачительной и фанатам следует захватить "запасное нижнее белье"

Осталось меньше недели до двойной трансляции, объединяющей Xbox Games Showcase этого года и Starfield Direct (эфир состоится вечером 11 июня).
Хотя фанаты уже достаточно взволнованы, вице-президент по маркетингу игр Xbox Аарон Гринберг (Aaron Greenberg) обратился к Твиттеру, чтобы еще больше расшевелить их. Когда пользователь Твиттера Stewy108 сказал, что с нетерпением ждет предстоящего шоу, особенно Starfield, так как она выглядит горячей, Гринберг посоветовал "захватить с собой запасное нижнее белье на этот случай", добавив смайлик "умопомрачительный".
В целом, Microsoft нужна большая эксклюзивная игра, которая станет хитом. Именно в этом они исторически отставали от Nintendo и Sony и именно поэтому за последние пять лет они приобрели множество студий. Starfield, представленная на прошлогодней выставке, была очень многообещающей, но теперь фанаты хотят узнать гораздо больше об игре, которую они получат менее чем через три месяца. У Bethesda Game Studios был почти год задержки, чтобы сделать эту игру самой отполированной из всех, которые они когда-либо выпускали.
Все это будет продемонстрировано на Starfield Direct, которая последует за Xbox Games Showcase. По словам Гринберга, совместная трансляция будет длиться около двух часов, при этом Direct, скорее всего, займет полчаса
Вы старайтесь, чтобы игруха была "умопомрачительная", а не только презентация)
"запасное нижнее белье"
Что-бы поменять разрабам после обосрамса?
Расщеплять минералы на одинаковых планетах, проходить однотипные данжи, собирать лут уровнем выше, чтобы выбивать больше циферок с мобов... ВАУ, это так увлекательно (нет)
Видимо, уже заранее готов обгадиться.
Ну Xbox являются владельцами многих по настоящему громких игровых серий. Doom, Fallout, Wolfenstein. Dishonored, Gears of War. Да много чего. Десятка полтора серьёзных проектов, получивших мировое признание в игровой индустрии, думаю легко наберётся. И если по всем ним, объявить на Xbox Games Showcase о продолжениях, то фанатам одного комплекта запасного нижнего белья может и не хватить. Я вообще придерживаюсь мнения что они специально прибеднялись, не показывая нам все эти годы серьёзные проекты что бы сделку по Call of Duty провернуть. Ввалить в ту же Bethesda 7.5 ярдов зелени и надеяться отбить их выпустив Grounded и Pentiment, ну это даже не смешно.
Но Pentiment же классная игра! На все 8 миллиардов тянет xD
Тут уж впору Филе Спенсеру такие советы давать. Потому что с оглядкой на качество Redfall, сменные портки ему походу точно понадобятся.
И что от этих студий вышло? Новый Wolfenstein? Evil Within? Dishonored? 9 поколение у них вообще началось с переноса главного систем селлера. Так что помоему будет очередной фоллаут в космосе с миллионом планет и кучей однотипных квестов.
Верим. Истово.
Так говорит, как будто они таки сделали полеты в атмосфере планет. Тогда бы взял.
Все обоссутся от смеха что ли?..
Широкий Фил выйдет и каждого что ли...?
А тем временем игроки в red dead redemption 2 заметили как куры срут в шляпу артура моргана, проработка просто фантастическая!!!!!!
В чем прикол?
Когда смотришь в игре в бинокль, то он приближает! Это достойно отдельной новости!!!
Я бы посоветовал не читать ПГ пару дней 8)
А если не смотришь, то не приближает! Можно было бы еще новость запостить
Судя по их (майков) поведению - солоигры им как раз не нужны. Иначе уже и старфилд бы вышел и тес6 готовилась активно и что-то от обсидианов типа авойвед и т.д.
Что на столько все плохо будет что ли? Или перенесут игру :D. Народ сколько думаете игра будет стоить.
4к минимум, самое стандартное издание.
Может мне купить PS6 через пару тройку лет, купил бокс, и майки чет не вывозят...
Кто-то явно пропустил недавнюю презентаху PS)
"В целом, Microsoft нужна большая эксклюзивная игра, которая станет хитом."
Ну, для этого достаточно игры по какому-нибудь комиксу или про супергероя, ввалив в это много денег для красивой картинки. Собственно сейчас почти все экзы Сони именно такие.
вот по этому у сосони не игры, а дерьмо