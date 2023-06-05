Аарон Гринберг: демонстрация Starfield будет умопомрачительной и фанатам следует захватить "запасное нижнее белье" ©

Осталось меньше недели до двойной трансляции, объединяющей Xbox Games Showcase этого года и Starfield Direct (эфир состоится вечером 11 июня).

Хотя фанаты уже достаточно взволнованы, вице-президент по маркетингу игр Xbox Аарон Гринберг (Aaron Greenberg) обратился к Твиттеру, чтобы еще больше расшевелить их. Когда пользователь Твиттера Stewy108 сказал, что с нетерпением ждет предстоящего шоу, особенно Starfield, так как она выглядит горячей, Гринберг посоветовал "захватить с собой запасное нижнее белье на этот случай", добавив смайлик "умопомрачительный".

В целом, Microsoft нужна большая эксклюзивная игра, которая станет хитом. Именно в этом они исторически отставали от Nintendo и Sony и именно поэтому за последние пять лет они приобрели множество студий. Starfield, представленная на прошлогодней выставке, была очень многообещающей, но теперь фанаты хотят узнать гораздо больше об игре, которую они получат менее чем через три месяца. У Bethesda Game Studios был почти год задержки, чтобы сделать эту игру самой отполированной из всех, которые они когда-либо выпускали.

Все это будет продемонстрировано на Starfield Direct, которая последует за Xbox Games Showcase. По словам Гринберга, совместная трансляция будет длиться около двух часов, при этом Direct, скорее всего, займет полчаса