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Starfield 06.09.2023
7.9 667 оценок

Адам Сэвидж из "Разрушителей легенд" создал модель космического корабля из Starfield

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Procy_on
Новости

На фоне вопросов и ответов, проливающих свет на безграничные свободы и просторы Starfield, Bethesda решила поручить бывшему "разрушителю легенд" Адаму Сэвиджу сделать модель Фронтира - первого корабля, который нам предстоит пилотировать в космической опере Тодда Говарда и Ко.

Опираясь на свой многолетний опыт, Адам Сэвидж на основе рендеров, видеороликов и пояснительных схем, показанных ему разработчиками, воссоздал звездолет до мельчайших деталей. В ролике вы можете увидеть его за работой над отдельными модульными элементами модели корабля, а также множество анекдотов о создании модели и несколько интересных советов для тех, кто захочет попробовать свои силы в подобном деле.

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Комментарии: 1
Ваш комментарий
Vs_Kc

Как же я скучаю по разрушителям легенд..

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