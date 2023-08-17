Адам Сэвидж из "Разрушителей легенд" создал модель космического корабля из Starfield

На фоне вопросов и ответов, проливающих свет на безграничные свободы и просторы Starfield, Bethesda решила поручить бывшему "разрушителю легенд" Адаму Сэвиджу сделать модель Фронтира - первого корабля, который нам предстоит пилотировать в космической опере Тодда Говарда и Ко.
Опираясь на свой многолетний опыт, Адам Сэвидж на основе рендеров, видеороликов и пояснительных схем, показанных ему разработчиками, воссоздал звездолет до мельчайших деталей. В ролике вы можете увидеть его за работой над отдельными модульными элементами модели корабля, а также множество анекдотов о создании модели и несколько интересных советов для тех, кто захочет попробовать свои силы в подобном деле.
Как же я скучаю по разрушителям легенд..