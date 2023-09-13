Афера года? В СМИ считают, что Microsoft манипулировала оценками и ажиотажем вокруг Starfield

Еще задолго до официального релиза Starfield, игра получила высочайшую похвалу от блогеров, игровых критиков и профессиональных журналистов. В превью и обзорах к новой игре от Bethesda Softworks отмечалась "отличная производительность" вместе с "глубокими" и "проработанными" механиками, которые позволяют исследовать космос. На поверку оказалось, что у Starfield есть серьезные проблемы, особенно в области технического состояния, даже на консолях. Судя по всему, высокие оценки и ажиотаж вокруг игры — это лишь грамотная манипуляция Microsoft.
О том, что с оценками Starfield что-то не так, обратилось авторитетное издание Forbes. По какой-то причине журналистам этого портала, как и многим другим, не выслали ключи с ранним доступом к игре, и им пришлось начинать масштабную ролевую игру уже после релиза.
В СМИ считают, что Microsoft и Bethesda тщательно выбирали, кому отправлять копии игры, и это, в свою очередь, отразилось на "восторженных" обзорах при релизе. Как обратили внимание геймеры, большинство высоких оценок Starfield было дано изданиями, которые напрямую контролируются Microsoft или тесно сотрудничают с ними уже очень давно. Спустя почти неделю количество низких оценок от независимых СМИ только растет.
Starfield — не сломанная игра, а просто скучная. Исследование неизведанных глубин космоса — одна из самых захватывающих концепций видеоигр, но Starfield удалось сделать все это таким неинтересным и однообразным. Вместо того, чтобы тянуться к звездам, это упускает прекрасную возможность совершить настоящее космическое приключение.
— пишет редактор Metro.
Журналисты жалуются на проблемную оптимизацию, "поверхностный" и даже местами "пустой" открытый мир. Процент негативных обзоров также постепенно растет среди пользователей. Рейтинг игры в Steam уже опустился до 73%.
Нет нет нет!!! В игре все есть! Просто нужно обновить ПК и все появится.Открытый мир и настоящее технологическое приключение. Все упирается в старые ведра пользователей.
Я этот высер никак не защищаю, но ПК действительно нужно обновлять периодически, а не сидеть на гамне мамонта и ныть про оптимизацию.
100% согласен про обновление ПК. Но даже те кто обновился до RTX 30 серии ,имеют не стабильную работу игры. 40 серию не многие потянут.
Давно ли карты 40-й серии стали гoвном мамонта?
Да, да, точно. А игра раскрывается на 300-м часу! 🤡
На 4080 в 4к с генерацией кадров на высоких игра без проблем 100 кадров у меня, час побегал удалил правда от общей убогости, смысл твоей претензии?
Ну, как человек наигравший в элиту 2500 часов, могу сказать, что космос.....и должен быть по большому счету пустым.
Немного портят впечатление однообразные аванпосты на планетах, а в остальном виды с планет красивые, что не скажешь о элитке, там редко что то захватывающее увидишь, плюс есть биомы, возможность побывать в любой точке на планете, при этом с атмосферой и жизнью.
Если смотреть на это с точки зрения игры беседки, то можно простить все, кроме ценника. В остальном неплохая игра, хоть и с 40 кадрами. Я понимаю, что люди вероятно ждали совершенно другого, и я их сердечно понимаю, свобода полетов это и правда круто, но для этого нужен движок явно не беседки.
Так что наслаждаемся торрент эдишн, как бесплатная игра очень даже ничего)
Ага ,типо реализм "ну в космосе же пусто" - игра на то и игра что это виртуальный ,урезаный в отличии от реального мир и должен компенсировать это всякими интересными активностями в качестве развлечения ,а иначе это симулятор-тренажер какой то ,и отмазки в стиле тода говарда (про пустой космос) здесь не помогут
Изначальная ошибка была в выборе вида сеттинга космоса. Они выбрали больший реализм нежели какую-то фантастику на подобии того же ME1-3
Визитной карточкой беседки,по моему нескромному мнению была именно открытая квестовая сетка. Где-то что-то да происходит,а тут пока как-то пусто в этом плане,да и предпосылки к некоторым диалогам настолько натянуты что вызывают испанский стыд
Да господи, не хотите тысячи планет посещать пустых, (а в элите это сплошь и рядом, да и в основном пустые камни) не делайте этого, идите просто по сюжету. И отталкивайтесь, что это не игра про космос, а обычная РПГ. Исследование космоса всегда было не для всех. Поэтому в той же элитке и онлайн не такой огромный. Ну вот так вот космос работает. Была бы это фентези вселенная, какая нибудь, то ок я бы еще понял. Но тут есть земля, солнечные системы млечного пути и примерный год событий, который показывает на каком этапе человечество находится.
Хомяки, а я вам писал, что СральФильд кал маркетинговый, а Стар Ситизен бог космического симулятора? Но тараканы Тода поклонники меня минусуют и минусуют тем самым показываю свой тараканный интеллект
Никогда такого не было.
какой вывод из этого следует? что хомячки глупые и их можно доить, главное перед релизом зафорсить новость об идеальном состоянии игры, и всё) а теперь хомячки которые купили игру плакают на форумах, но защищают эту игру, потому что купили этот кусок кода на движке начала 2000ых годов)
Скорее бы уже призрачная свобода вышла, что б перебить инфоповод. А то уже надоело читать про этот недодел. Удали как Я и забудь до лучших времён
Все и так было ясно по нескончаемой агресивной рекламе ,о том какой это шедевр и как они на него мастурбируют
Пойду лучше в Скайpим Ендерал пошпилю.
Беседка - йобаная БАГодельня. Из дельного только наверное дум адекватный и вышел...
Потому что Дум делали чуваки из ИДСофтвэр, а бесесда только как издатель выступали.
Как и космос сам по себе.
Да, при условии крайней ограниченности создаваемого мира и его концентрации на этих "глубинах". Любое исследование подобия открытого мира будет скучным занятием. И тут нет вины Бесезды как таковой. Космос манит пока фантастичен, не изучен и далек. На поверку же, в любом случае окажется, что его наполнение на 99,99% - это пустота и однотипность.
Видимо ты не читал космическую фантастику, раз считаешь, что космос скучный. На то это и игра, чтобы развлекать, дерьмофилд это не космосим, можно было сделать там что угодно, но беседка решила сделать немного больше, чем ничего. Хомячки схавают и будут говорить, что игра не про это
Нет, видимо я не только читал космическую фантастику, но еще и изучал русский язык.
В космической фантастике речь не про открытый мир, именно поэтому ее интересно читать, так как там идет акцентирование внимания на сюжете, происходящем в строго определённых местах. Космос - это лететь из точки а до точки б несколько дней и вообще никого не встретить, космос - это куча однотипных необитаемых планет где нет никаких тайн и не будет никаких поселений.
Нет, они сделали действительно хорошую игру, пускай и не идеальную, в которой многие вещи сделаны посредственно, но в которую люди играют и наслаждаются.
Ну, какие-то хомячки схавают, а какие-то вроде вас - нет. Разница в вас лишь в том, что первые получают удовольствие, а вторых бомбит. Хуже от этого только вторым.
А в этом ни кто и не сомневается)))
Никто
Сами игроки сами придумали себе шедевр, а потом сами и расстроились. И кто виноват ?
Рекламщики, которые эту мысль тщательно вбивали в головы манипулятивными методами. А никак не игроки.
"Рекламщики, которые эту мысль тщательно вбивали в головы манипулятивными методами. А никак не игроки."
А своя голова зачем?
Глядя, как на этом, и не только, ресурсах перед выходом очередного ААААААААААА продукта, Starfield, как и перед выходом любого другого АААААААААААА продукта, поднимался очередной вой и стенания о гениальности, невероятности, невозможной крутизне, о лучшей игре года, да что там, игре десятилетия, если не столетия, думалось, неужели приматов ничему жизнь не учит, они готовы отдавать свои деньги оформляя предзаказы и возносить ещё не вышедший продукт до небес распаляя себя и других. Пипец, население Земли очень быстро, по историческим меркам, деградировало до состояния идеальных потребителей превратившись в стадо, единственным смыслом жизни которого является потребление и всё что с ним связано. Печально, но такова, имхо, реальность.
p.s. В том как мы живём, каждый, виноваты не маркетологи, не корпорации, не те у кого куча денег и нет совести, не руководители и-или правители, а мы сами, те решения которые каждый принимает ежедневно и есть то какова жизнь каждого, винить других в своих недостатках самое простое это признак слабости, глупости, инфантилизма и желания ничего не делая иметь всё, осознав эту простую, но крайне тяжёлую для восприятия истину, перестаёшь винить кого-то, а в контексте новости перестаёшь покупать продукты до их выхода, смотришь что получилось в результате и только тогда по прошествии некоторого времени принимаешь для себя решение поддерживать ли его рублём и нужен ли он тебе вообще, тем самым влияя, в какой-то степени, на то какие игры и в каком качестве будут выпускаться и будут ли выпускаться.
Нееееет. Это же святые люди! Как они могли!!!???
Гусары, ни слова о чемоданах
Тодд Говард, ну зачем было обманывать людей, с твоим огромным опытом ты же реально мог сделать интересную игру, ох уж эти бездушные корпораты, которым нужны только деньги! =((
Я тебе напомню что ТОЛЬКО после релиза кб2077 поляки сказали что "ой, мы обещали мультиплеер а его не будет"
Людям продали игру для которой был мультиплеер, а люди получили игру без.
Они полностью вырезали из игры мультиплеерный компонент и оьманули всех ато его ждал уже после релиза.
Но поляки не обманывают, обманул Тодд... потому что не выполнил того, чего даже не обещал...
Тодд познал всю суть фразы: когда я вру, мне больше верят)
интересно получается, вы приводите т.н. «обращение» Forbes (не давая ссылку на него) хотя их оценка игры более чем высокая
Если бы на PG появилась новость с высокой оценкой игры, то её бы сразу заминусили
Походу пока не стоит покупать игру. Кто нибудь возвраты делал?
Похоже тебе только сейчас провели свет и воду и заодно интернет. Делали возврат. Погуголи, сколько возвратов было только под конец "раннего доступа".
Лол, я это дерьмо даже на торрент вернул спустя час игры, о чем речь xD
нет, взял в зеленом магазине, ни о чём не жалею)
По ощущениям нам выкатили альфа-версию. В игре нет ничего что так бы нагружало систему. Очень сыро,очень обрубано. Беседка видимо действительно ставит на создателей модов,благодаря которым игра потом раскручивается. Если уже есть неофициальные фиксы от пряморуких ребят,то это говорит о многом.
С КП 2077 манипуляции проканали и тут такая же песня.
ГАДЫ
Тодд Говард это Дэнни Оушен игровой индустрии
того хотя бы любили киллеры, а этого вряд ли, скайримом от них не откупишься
Манипуляции естественно могут быть, майкрософт совсем не святые. Но почему никто не писал, например, об аномальном онлайне в балдурс гейт, учитывая что Лариан Студиос на 30% принадлежит Китайской Тенцент?
Почему никто там внимательно не решился посмотреть а является ли онлайн БГ3 естественным или нет?
Ну и всё же у Старфилда есть один жирнющий плюс - это самая технологичная игра на текущий момент. Это настоящий некстген. Там просто офигевший уровент детализации. Тодд не врал, когда говорил о том что ПК надо обновить - игра делалась такой, чтобы в неё играли годами. И через 5, и через 10 лет, что бы она была актуальной.
Вот, просто зацените уровень детализации шприца. У него игла сделана не полигонами, а имеет детальную модель! И всё это еще и по физике взаимодействует. Старфилд действительно прорывная игра, как ни крути.
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ТЕС 6 будет такой же хуитой.
Ну оценки старфилда варируються где-то от 7,5 д 8 балов, и меня очень забавит как люди всё маниторят оценку этой игры, как будто бы это будет реально о чем то говорить в данном случае.
Фаст тревел это топчик.
Игра кстати норм. 50 часов.
100 часов. Кроме кампаний фракций делать нехер, исследование однообразное и скучное, все форпосты однотипные
Мне тоже игруха понравилась. Обязательно начну "Новая игра +".
Играйте в великую игру Стар Ситизен, а не этот мусор маркетинговый
Может и поиграем. Когда она выйдет в релиз... А когда она выйдет?
Зато в киберпупе все круто было.
Там хоть найт сити красив и NPC нормальные, в отличие от кала Тодда Говарда.
Создатели хоть признали свои ошибки и работали над ними а Тод нассал фанатам беседки на лицо и сказал что бы хомячки компы хорошие купили(если у тебя карта ниже 4070ti то ты бомж)
Я бы сказал так: "Они смогли привести игру в некое удовлетворительное состояние". Перспектив к развитию в игре достаточно,но из-за галимого движка, в чем даже сами поляки признались, никакого яркого будущего у игры нет. Надеюсь этот проект для них будет отправной точкой,и после работы над ошибками мы получим киберведьмак 3
Лмао, требования к игре видели? Тогда к чему жалобы? Имейте пк подходящий под требования или не жалуйтесь.
И к киберпанку воообще новые требования видели? Там все еще хуже...
С такой графикой и детализацией ?