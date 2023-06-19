Актер, озвучивающий Восторженного поклонника в Oblivion, подтвердил, что он же озвучивает его в Starfield ©

В прошлом году компания Bethesda подтвердила, что "Восторженный поклонник" вернется в супер-амбициозную космическую ролевую игру Starfield. Послу слухов о том, что его озвучивает Крейг Сехлер - тот же человек, что и в Oblivion, сам Сехлер теперь подтвердил это, объявив об этом в тиктоке.

Ролик начинается с вида на ноутбук, на котором демонстрируется этот фанат на Starfield Direct. Затем камера смещается, чтобы показать, что за этим наблюдает не кто иной, как сам Сехлер, в ярко-желтом парике в фирменном стиле NPC.

"Клянусь Азурой, клянусь Азурой, клянусь Азурой... Я вернулся!" восклицает Сехлер. "На этот раз Bethesda Softworks действительно превзошла себя". Затем он одобрительно отзывается о новой прическе фаната, говоря: "И мне нравится моя новая стрижка!".



Неудивительно, что поклонники Elder Scrolls пришли в восторг от возвращения актера озвучки. Один из пользователей написал в Твиттере: "Думаю, только это меня убедило". Другой ответил: "Как только я услышал этот голос и увидел эту прическу во время показа, я не смог сдержать себя".



Учитывая, что в Oblivion он мало что делал, кроме как повсюду следовал за вами, постоянно болтал и был сплошной занозой в заднице, не все рады возвращению Восторженного поклонника, а некоторые уже планируют, как от него избавиться. "Я выкину его со своего корабля за всю ту боль, которую я испытал в Oblivion", - сказал один фанат Starfield. Другой прокомментировал: "Надеюсь, мы сможем выбросить его из шлюза, как это было в "Чужом".