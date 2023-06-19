Актер, озвучивающий Восторженного поклонника в Oblivion, подтвердил, что он же озвучивает его в Starfield

В прошлом году компания Bethesda подтвердила, что "Восторженный поклонник" вернется в супер-амбициозную космическую ролевую игру Starfield. Послу слухов о том, что его озвучивает Крейг Сехлер - тот же человек, что и в Oblivion, сам Сехлер теперь подтвердил это, объявив об этом в тиктоке.
Ролик начинается с вида на ноутбук, на котором демонстрируется этот фанат на Starfield Direct. Затем камера смещается, чтобы показать, что за этим наблюдает не кто иной, как сам Сехлер, в ярко-желтом парике в фирменном стиле NPC.
"Клянусь Азурой, клянусь Азурой, клянусь Азурой... Я вернулся!" восклицает Сехлер. "На этот раз Bethesda Softworks действительно превзошла себя". Затем он одобрительно отзывается о новой прическе фаната, говоря: "И мне нравится моя новая стрижка!".
Неудивительно, что поклонники Elder Scrolls пришли в восторг от возвращения актера озвучки. Один из пользователей написал в Твиттере: "Думаю, только это меня убедило". Другой ответил: "Как только я услышал этот голос и увидел эту прическу во время показа, я не смог сдержать себя".
Учитывая, что в Oblivion он мало что делал, кроме как повсюду следовал за вами, постоянно болтал и был сплошной занозой в заднице, не все рады возвращению Восторженного поклонника, а некоторые уже планируют, как от него избавиться. "Я выкину его со своего корабля за всю ту боль, которую я испытал в Oblivion", - сказал один фанат Starfield. Другой прокомментировал: "Надеюсь, мы сможем выбросить его из шлюза, как это было в "Чужом".
Вот была бы кринжатина, если бы за игроком постаревший поклонник бегал..
Если бы за актёром бегал...
Да актер сам дед.. 20 лет прошло почти.
Значит, далеко не убежит.
Ой, да плевать.