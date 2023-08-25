AMD: авторы Starfield могут свободно добавить DLSS - приоритет в поддержке FSR является просьбой, а не требованием ©

Что именно происходит, когда издатель решает сотрудничать с AMD для создания игры? Все большее число игр делают это, и многие отмечают, что при запуске в них используется только технология повышения разрешения FSR от AMD (а не DLSS от NVIDIA). Так было в Star Wars Jedi: Survivor, так будет и в Starfield. Тем не менее, только что стало известно, что Avatar: Frontiers of Pandora будет иметь FSR и DLSS, несмотря на то, что является игрой партнера AMD. Так в чем же дело?

В новом интервью The Verge глава игрового подразделения AMD Фрэнк Азор (Frank Azor) разъяснил, что происходит на самом деле. По словам Азора, если Bethesda захочет добавить DLSS в Starfield, то она получит "полную поддержку AMD". Но это еще не конец истории.

Хотя AMD не требует от партнеров исключить DLSS из своих игр при запуске, похоже, что они вежливо просят об этом. AMD платит издателям за поставку игр в комплекте с видеокартами (Starfield, Avatar и др. выходят в комплекте с Ryzen и Radeon) и просит их включить FSR в первую очередь, как часть сделки.

Хорошо, значит, изначально есть возможность поддерживать DLSS, но если издатель соглашается на эксклюзивность FSR, то это уже не так просто? И снова, похоже, ответ отрицательный, поскольку Азор повторяет, что "если и когда Bethesda захочет вставить DLSS в [Starfield]", они будут полностью поддерживать это решение.

Итак, вот оно - AMD не принуждает издателей запускать игры только с поддержкой FSR, но и не заключает с ними эксклюзивных контрактов. В какой-то степени запуск игр только с FSR может быть просто делом приоритетов, поскольку FSR более полезен для консольных версий, где все чаще требуется повышение разрешения.

Полный комментарий звучал так:

Мы не можем публично обсуждать конкретные условия контракта. Напомним, что FSR - это единственное решение для повышения качества, оптимизированное для работы на различных архитектурах GPU и работающее в кроссплатформенном режиме (на ПК и консолях). Это означает, что с первого дня преимущества FSR доступны практически всем геймерам, работающим на современных GPU или игровых консолях. DLSS, напротив, является эксклюзивом для оборудования NVIDIA, и только для некоторого его подмножества. В кросс-платформенных играх и небольшом количестве партнерских игр мы договорились с разработчиками о приоритете и оптимизации FSR в качестве решения для повышения качества, поскольку оно работает на большем количестве оборудования в интересах большего числа геймеров. Когда разработчик просит применить в своей игре другие технологии повышения разрешения, AMD поддерживает его выбор. AMD считает, что технология масштабирования, не зависящая от производителя и основанная на стандартах, является наилучшим вариантом для разработчиков игр и геймеров, и мы ожидаем, что другие поставщики GPU примут этот подход.

Напомним, что игра Starfield выходит на ПК, Xbox Series S и Xbox Series X. Ее релиз намечен на 6 сентября этого года. Кроме того, с момента дебюта на рынке игра будет доступна по подписке Game Pass как на ПК, так и на консолях Xbox.

Стоит отметить, что те, кто приобрел Starfield: Premium Edition, получат доступ к игре раньше - они начнут играть уже 1 сентября. Кстати, игру можно выиграть на нашем сайте, а о том как получить больше бонусов вы можете узнать вот здесь.