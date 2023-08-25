AMD: авторы Starfield могут свободно добавить DLSS - приоритет в поддержке FSR является просьбой, а не требованием

Что именно происходит, когда издатель решает сотрудничать с AMD для создания игры? Все большее число игр делают это, и многие отмечают, что при запуске в них используется только технология повышения разрешения FSR от AMD (а не DLSS от NVIDIA). Так было в Star Wars Jedi: Survivor, так будет и в Starfield. Тем не менее, только что стало известно, что Avatar: Frontiers of Pandora будет иметь FSR и DLSS, несмотря на то, что является игрой партнера AMD. Так в чем же дело?
В новом интервью The Verge глава игрового подразделения AMD Фрэнк Азор (Frank Azor) разъяснил, что происходит на самом деле. По словам Азора, если Bethesda захочет добавить DLSS в Starfield, то она получит "полную поддержку AMD". Но это еще не конец истории.
Хотя AMD не требует от партнеров исключить DLSS из своих игр при запуске, похоже, что они вежливо просят об этом. AMD платит издателям за поставку игр в комплекте с видеокартами (Starfield, Avatar и др. выходят в комплекте с Ryzen и Radeon) и просит их включить FSR в первую очередь, как часть сделки.
Хорошо, значит, изначально есть возможность поддерживать DLSS, но если издатель соглашается на эксклюзивность FSR, то это уже не так просто? И снова, похоже, ответ отрицательный, поскольку Азор повторяет, что "если и когда Bethesda захочет вставить DLSS в [Starfield]", они будут полностью поддерживать это решение.
Итак, вот оно - AMD не принуждает издателей запускать игры только с поддержкой FSR, но и не заключает с ними эксклюзивных контрактов. В какой-то степени запуск игр только с FSR может быть просто делом приоритетов, поскольку FSR более полезен для консольных версий, где все чаще требуется повышение разрешения.
Полный комментарий звучал так:
Мы не можем публично обсуждать конкретные условия контракта. Напомним, что FSR - это единственное решение для повышения качества, оптимизированное для работы на различных архитектурах GPU и работающее в кроссплатформенном режиме (на ПК и консолях). Это означает, что с первого дня преимущества FSR доступны практически всем геймерам, работающим на современных GPU или игровых консолях. DLSS, напротив, является эксклюзивом для оборудования NVIDIA, и только для некоторого его подмножества. В кросс-платформенных играх и небольшом количестве партнерских игр мы договорились с разработчиками о приоритете и оптимизации FSR в качестве решения для повышения качества, поскольку оно работает на большем количестве оборудования в интересах большего числа геймеров. Когда разработчик просит применить в своей игре другие технологии повышения разрешения, AMD поддерживает его выбор. AMD считает, что технология масштабирования, не зависящая от производителя и основанная на стандартах, является наилучшим вариантом для разработчиков игр и геймеров, и мы ожидаем, что другие поставщики GPU примут этот подход.
Напомним, что игра Starfield выходит на ПК, Xbox Series S и Xbox Series X. Ее релиз намечен на 6 сентября этого года. Кроме того, с момента дебюта на рынке игра будет доступна по подписке Game Pass как на ПК, так и на консолях Xbox.
Стоит отметить, что те, кто приобрел Starfield: Premium Edition, получат доступ к игре раньше - они начнут играть уже 1 сентября. Кстати, игру можно выиграть на нашем сайте, а о том как получить больше бонусов вы можете узнать вот здесь.
ну дак изначально было понятно, если амд партнер то и длсс и ртх не будет.
да же комментировать не надо это.
печально что страдаем мы, нет что бы пихать все возможные улучшалки, нет мы будет вставлять палки в колеса.
фср вроде и на джифорсе работает
Конечно. Речь как обычно про бабло, а страдают только игроки.
игра еще не вышла даже, а игроки уже страдают?)
"AMD утверждает, что ничто не мешает добавить в Starfield технологию DLSS от Nvidia"
"Когда разработчик просит применить в своей игре другие технологии повышения разрешения, AMD поддерживает его выбор."
И? Так почему в игре изначально нет поддержки DLSS от Nvidia?
Видимо, разработчики не попросили AMD добавить DLSS в игру. :)))))
Ох уж это очередное лицемерие от AMD. Написали бы просто и честно, мы отвалили кучу бабла за "AMD является "эксклюзивным партнером Starfield на ПК"" дабы попытаться продать как можно больше своих видеокарт и хоть чуть-чуть приподняться от плинтуса в гонке за кусок рынка игровых видеокарт и не парили бы мозги якобы заботой о геймерах. При капитализме нет и не может быть настоящей заботы о покупателе (касается кого угодно, любой корпорации) есть только целесообразность поддерживать эту иллюзию для еще больших продаж.
Advanced Micro Devices все больше сони напоминает в плане эксклюзивности.
С другой стороны если Besthesda не хочет получить часть бабок игроков использующих решения монополиста что ж. Видимо игра настолько плоха что хочется получить побольше не от самих игроков а от подобных контрактов по эксклюзивности.
И что помешает беседке получить часть бабок?
То, что какие сектанты откажутся покупать игру из-за отсутствия зеленого апскейла? Серьезно?
Проблема в том,что АМД на рынке видеокарт в глубокой ж,способа конкурировать без подобных неприятных эксклюзивов просто нет,не делай они так нвидия сожрёт вообще весь рынок,но тогда привет цены на видюхи даже больше,чем во времена бума майнинга.Да и до сони им ну очень далеко,игра будет полностью работать на всех платформах,просто на аналогичных картах зелёных будет чуть ниже фпс.
учитывая что сторонников амд всего 16% а нвидиа 74%. у меня есть большие сомнения касательно того кто тут еще сектанты.
и нет, не откажутся покупать. люди будут покупать. понимать что игра без масштабирования у них не работает достаточно хорошо. и делать рефанд до лучших времен. пока патчами не поправят или сами железо не обновят.
ведь системники у игры не сказать что прямо удовлетворительные.
да и как не раз заявляла сама беседка. старфилд это игра на десятилетия. так почему бы и не купить её через это десятилетие))) когда младшее поколение карт будет тянуть её на ультрах в нативном 8к )
Статистика я как понимаю из стима, если да то к 132 млн ежемесячных активных пользователей стоит добавить 79 млн пользавтелей xbox series и 40 млн playstation 5, тогда уже доля AMD будет "немного" выше и это если не брать в расчет прошлое поколение консолей где тоже чипы AMD стоят. Так что приоритет в изначальном добавлении FSR вполне ясен
Ну тогда уж для честности добавить чутка Нинтендо. Вот тут орнуть можно будет. Как по мне Шо то Шо это. Оба они то самое. ИМХО: костыли это вред, и прогресс свернул не туда.
Так и думал что Нвидиа просто забила болт на продвижение ДЛСС.
мозги уже успешно промыты. продвигать нет необходимости