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Starfield 06.09.2023
7.9 657 оценок

AMD и Bethesda представили видеокарту Radeon RX 7900 XTX и процессор Ryzen 7 7800X3D в стиле Starfield

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monk70
Новости

Несколько недель назад AMD объявила, что станет официальным поставщиком процессоров и графических процессоров для Starfield. AMD заявила, что работает над оптимизацией грядущей научно-фантастической ролевой игры от Bethesda Games Studios для «Xbox и ПК с процессорами серии Ryzen 7000 и графикой серии Radeon 7000».

Сегодня, в рамках QuakeCon 2023, AMD и Bethesda объявили о выпуске специальных лимитированных версий графических процессоров Radeon RX 7900 XTX со специальным кожухом с изображением и упаковкой Starfield. Они также выпустят процессор Ryzen 7 7800X3D с ограниченным тиражом в упаковке Starfield.

AMD заявила:

Произведено всего 500 видеокарт и процессоров, и они наверняка станут самыми востребованными предметами коллекционирования в космосе.
3
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Комментарии: 11
Ваш комментарий
Ивасик

Пожалуйста, может сначала представите игру Starfield в стиле Starfield ? А уж потом всё остальное.

2
Freund Benno

Ну да, тоже не понял что там от старфилда. Что значит в стиле игры? Цветовая гамма? Радуга?

0
Bartalbi Bond

Это что получается игра нормально пойдёт только на этой связке? Дааа, Беседка насрала на большинство, всё с ней понятно, вот что значит сидеть за спиной крупной корпорации! =((

2
Spillik

Это получается Киберпанк только на 2080 ти нормально идет?

2
frego13

Если с видеокартой еще понятно, но процессор к чему тут? Смотреть на коробку?

2
AIM WP

когда они придумают нормальное название (как в выражухе как назовёшь так и поплывет)

0
21SD1361

Так, а что не так с названием?

1
AIM WP 21SD1361

Radeon RX 7900 XTX такое себе

-1
Народный гейминг

Карта не о чём. Её во всю ушатывает божественная 4090💪

0
Protocol10

На старушке 4090 сыграю спокойно в 8к 60 фпс

-5
PREDATOR7706

А я на новенькой 4080 в 2к 165 фпс

-1