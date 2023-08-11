AMD и Bethesda представили видеокарту Radeon RX 7900 XTX и процессор Ryzen 7 7800X3D в стиле Starfield

Несколько недель назад AMD объявила, что станет официальным поставщиком процессоров и графических процессоров для Starfield. AMD заявила, что работает над оптимизацией грядущей научно-фантастической ролевой игры от Bethesda Games Studios для «Xbox и ПК с процессорами серии Ryzen 7000 и графикой серии Radeon 7000».
Сегодня, в рамках QuakeCon 2023, AMD и Bethesda объявили о выпуске специальных лимитированных версий графических процессоров Radeon RX 7900 XTX со специальным кожухом с изображением и упаковкой Starfield. Они также выпустят процессор Ryzen 7 7800X3D с ограниченным тиражом в упаковке Starfield.
AMD заявила:
Произведено всего 500 видеокарт и процессоров, и они наверняка станут самыми востребованными предметами коллекционирования в космосе.
Пожалуйста, может сначала представите игру Starfield в стиле Starfield ? А уж потом всё остальное.
Ну да, тоже не понял что там от старфилда. Что значит в стиле игры? Цветовая гамма? Радуга?
Это что получается игра нормально пойдёт только на этой связке? Дааа, Беседка насрала на большинство, всё с ней понятно, вот что значит сидеть за спиной крупной корпорации! =((
Это получается Киберпанк только на 2080 ти нормально идет?
Если с видеокартой еще понятно, но процессор к чему тут? Смотреть на коробку?
когда они придумают нормальное название (как в выражухе как назовёшь так и поплывет)
Так, а что не так с названием?
Radeon RX 7900 XTX такое себе
Карта не о чём. Её во всю ушатывает божественная 4090💪
На старушке 4090 сыграю спокойно в 8к 60 фпс
А я на новенькой 4080 в 2к 165 фпс