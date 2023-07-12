AMD поделилась системными требованиями к ПК Starfield для 4K и 1440p

AMD поделилась системными требованиями для ПК с разрешением 4K и 1440p для долгожданной новой игры Bethesda Starfield. Эти более подробные требования к ПК дадут вам представление о системе ПК, которая вам понадобится, чтобы наслаждаться игрой в разрешении 1440p или 4K.
AMD рекомендует использовать процессор AMD Ryzen 7 7700X с видеокартой AMD Radeon RX 6800 Series для разрешения 1440p. По словам красной команды, эта комбинация будет «идеальной для хардкорных 1440p или геймеров с широкоэкранными мониторами, чтобы обеспечить максимальные визуальные настройки и высокую частоту кадров».
Для игры в 4K AMD предлагает использовать AMD Ryzen 7 7800X3D с видеокартой AMD Radeon RX 7900 XT. AMD заявляет, что эта компьютерная система обеспечит «абсолютно лучший опыт Starfield в 4K».
Поскольку эти требования являются частью рекламной акции AMD, они не включают графические процессоры NVIDIA или Intel. Таким образом, будем надеяться, что Bethesda раскроет более подробные характеристики этой игры для ПК до ее выхода. Ведь интересно будет сравнить требования NVIDIA и AMD 1440p и 4K для Starfield.
Bethesda выпустит Starfield 6 сентября. Вы также можете найти минимальные и рекомендуемые системные требования игры к ПК здесь.
Спасибо AMD, для нас, геймеров, это очень репрезентативная, важная и нужная таблица(нет), ведь абсолютное большинство геймеров сидят на сборках из AMD CPU+AMD GPU(нет).
Ладно, партнёрство с красными у Беседки, окей, это в порядке вещей, но что за эксклюзивность в банальной публикации системных требований...
Не забывайте что если на амд пойдёт то на интел инвидиа точно пойдёт без проблем, вообще в игре нет всяких лучей и тд, потому игра должна идти на всех видяхах 30, 40 серии отлично в своей категории разрешений конечно, ну а процы интел паритет амдешным потому всё там норм будет, вот еслиб зелень сувалась в игру со своими лучами то игра бы лагала на всех железяках кроме 4090, да и то только с генерацией кадров
Кстати статистика стима по железкам это не показатель что именно эти железяки покупают игры, так как если у них нет денег на новое железо то они явно не покупают игры, тем более что многие игры итак уже на их железе не идут нормально, это говорит о том что все эти слабые видяхи и процы просто юзают слабые игры в стиме и не покупают мощьные игры, а вот мощьные игры какраз и покупают эти малые проценты пользователей, вот сделали бы статистику лучше с каким железом больше всего покупают игры требующие хорошее железо, былоб нагляднее
Это всё круто, классно и прекрасно, но я говорю о том, что просто впервые вижу, чтобы сис.требования выкладывались раздельно, только из-за того, что AMD в партнёрстве с Беседкой.
Эти системки не от разрабов, это просто амд у себя на сайте рекламирует железяки для этой игры так как оптимизируют и являются партнёрами, офф системки выложат разрабы сами позже видать, а эти ток как реклама амд на сайте амд, не более того
Данные о том, что за железо нужно, исходят от самих разрабов и тестеров. И я очень сомневаюсь,что у них для AMD уже данные есть, а для Intel и Nvidia пока нет. Так что, как я уже и сказал, тут просто какая-то странная эксклюзивность в публикации сис.требований. А реклама уже в свою очередь, это и так понятно.
Если учесть, что новинки 7900xt тянет в 4к на максималках в ~45 фпс, то эти системки явно для 4к 30фпс)
У меня I7 11700k, asus tuf 3070, 32 gb 3200 mhz и Samsung EVO 970 plus. Как думаете, на каком пресете графических настроек я могу играть, если залочу на 60 фпс? Заранее благодарен.
интересна зачем для 4к нужен более мощный працессар?
Норм системки, надеюсь оптимизируют не плохо, и самое главное что ультравайд разрешения будет поддерживать на старте: "или широкоэкранных геймеров"
зашквар