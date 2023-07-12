AMD поделилась системными требованиями к ПК Starfield для 4K и 1440p ©

AMD поделилась системными требованиями для ПК с разрешением 4K и 1440p для долгожданной новой игры Bethesda Starfield. Эти более подробные требования к ПК дадут вам представление о системе ПК, которая вам понадобится, чтобы наслаждаться игрой в разрешении 1440p или 4K.

AMD рекомендует использовать процессор AMD Ryzen 7 7700X с видеокартой AMD Radeon RX 6800 Series для разрешения 1440p. По словам красной команды, эта комбинация будет «идеальной для хардкорных 1440p или геймеров с широкоэкранными мониторами, чтобы обеспечить максимальные визуальные настройки и высокую частоту кадров».

Для игры в 4K AMD предлагает использовать AMD Ryzen 7 7800X3D с видеокартой AMD Radeon RX 7900 XT. AMD заявляет, что эта компьютерная система обеспечит «абсолютно лучший опыт Starfield в 4K».

Поскольку эти требования являются частью рекламной акции AMD, они не включают графические процессоры NVIDIA или Intel. Таким образом, будем надеяться, что Bethesda раскроет более подробные характеристики этой игры для ПК до ее выхода. Ведь интересно будет сравнить требования NVIDIA и AMD 1440p и 4K для Starfield.

Bethesda выпустит Starfield 6 сентября. Вы также можете найти минимальные и рекомендуемые системные требования игры к ПК здесь.