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Starfield 06.09.2023
8 636 оценок

Аналитики недоумевают от рекламной кампании Starfield, которая до сих пор не началась

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Gutsz
Новости

Научно-фантастический ролевой экшен Starfield от Bethesda Softworks для огромного количества геймеров является самой ожидаемой и, без сомнения, лучшей игрой этого года. Уже сейчас пользователи планируют создавать масштабные моды к игре, делятся своими планами на прохождение и другим творчеством. Тем временем разработчики и издатель проекта в лице Xbox Game Studios практически не проявляют активность для продвижения своего главного хита. Эта ситуация серьезно беспокоит аналитиков игровой индустрии.

Несколько деятелей индустрии назвали "очень странной" рекламную кампанию от Xbox по продвижению Starfield. "Странной" для аналитиков она стала, потому что реклама проекта такого масштаба до сих пор не началась, хотя до релиза игры остался месяц. При этом эксперты не могут найти объективных причин для такого решения. По их же сведениям, даже провальный шутер Redfall получил больше рекламы и активно продвигался на всех площадках. Тем временем у Starfield всего несколько длительных роликов с обзором игрового процесса и невыразительные акции с различными брендами напитков.

Недавно стало известно, что Bethesda и Xbox в партнерстве с yfood запускают ограниченную серию напитков в стиле Starfield. И это единственная крупная рекламная акция для игры. По мнению аналитиков, такой подход может негативно сказаться на продажах игры. Внимание пользователей в момент релиза игры могут завоевать другие релизы. Например, Sony куда активнее продвигает Marvel's Spider-Man 2, вешая огромные плакаты и обклеивая целые поезда.

9
19
Комментарии: 19
Ваш комментарий
tvorog8088

Зачем на рекламу тратиться если фанаты на халяву прекрасно игру рекламируют.

18
Анжелика04

Верно, Тодд 100% уверен в фанатах и игре

1
Кибербананька

А я недоумеваю с таких аналитиков. Вот выйдет БГ3 и начнётся реклама Старфилд.

13
Anton Vasiljev

Ну это не совсем выигрышная стратегия. БГ3 выйдет и будет греметь ещё после релиза долго - обзоры, ревью, хвалебные рецензии, если всё будет хорошо, или новости о том, что всё плохо - при любых исходах БГ3 будет в топе новостей после релиза. С учётом масштабов игры - внимание с себя он не отпустит ещё долго, учитывая тот факт, что впереди ещё релиз на ps5 и решение проблем с коробкой.

-6
Panfick

Нужно показать высоту полёта над любителями кидать кубик

0
digitalkid Anton Vasiljev

БГ3 уже 3 года лежит в раннем доступе)

0
Anton Vasiljev digitalkid

И?

0
МАХАН МАХАНОВИЧ

В изометрию ща будут все повально играть)

0
warp 37

А зачем? Это лучше, чем многолетняя реклама Cyberpunk 2077, от которой уже тошнило.

1
BioHoHoL
1
Goodvini

Год точно уже закрепилась в медиа пространстве, мала кто из игроков не слышал о выходе очередного долгостроя беседки ))

0
Panfick

Тодд Говард ещё не разрушил Карфаген... пора запускать маркетинговую компанию игры уже давно!

0
pirlovcin

на скрине графика времен масс эффекта

0
Navigor506

Сейчас все говорят про БГ 3, смысл сейчас вкладываться в рекламу? И да, кто-то сомневается, что даже без рекламы Starfield продастся миллионными тиражами и не будет всплеска новых подписок Геймпасса?

В данном случае мы имеем дело с АНАЛитиками.

0
Anton Vasiljev

самое классное, это то, что в комментариях сразу образовались "специалисты" в области маркетинга и аналитики, а также спецы по оценке компетенций специалистов в области аналитики и PR/

0
Pb1B0K

В рекламе не нуждается.

0
AndralStormborn

Игры от Беседки в рекламе не нуждаются. И никакие балдурсгейты их не перебьют - БГ3 интересная сюжетная рпг, но если не упрываться, то достаточно будет пары-тройки прохождений, чтоб получить все необходимые впечатления, а дальше все, тем более пошаговая боевка для многих является существенным минусом. А игры Беседки с открытыми мирами и кучей модов можно играть годами...

-1
Glodus_mc

Они знают что это бесполезно, потому что смотрят сейчас на балдурс гейт 3

-3
-zotik-

Скорее всего будет "ноу мен скай " именно по качеству на выходе. Чекайте

-9