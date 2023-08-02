Аналитики недоумевают от рекламной кампании Starfield, которая до сих пор не началась

Научно-фантастический ролевой экшен Starfield от Bethesda Softworks для огромного количества геймеров является самой ожидаемой и, без сомнения, лучшей игрой этого года. Уже сейчас пользователи планируют создавать масштабные моды к игре, делятся своими планами на прохождение и другим творчеством. Тем временем разработчики и издатель проекта в лице Xbox Game Studios практически не проявляют активность для продвижения своего главного хита. Эта ситуация серьезно беспокоит аналитиков игровой индустрии.
Несколько деятелей индустрии назвали "очень странной" рекламную кампанию от Xbox по продвижению Starfield. "Странной" для аналитиков она стала, потому что реклама проекта такого масштаба до сих пор не началась, хотя до релиза игры остался месяц. При этом эксперты не могут найти объективных причин для такого решения. По их же сведениям, даже провальный шутер Redfall получил больше рекламы и активно продвигался на всех площадках. Тем временем у Starfield всего несколько длительных роликов с обзором игрового процесса и невыразительные акции с различными брендами напитков.
Недавно стало известно, что Bethesda и Xbox в партнерстве с yfood запускают ограниченную серию напитков в стиле Starfield. И это единственная крупная рекламная акция для игры. По мнению аналитиков, такой подход может негативно сказаться на продажах игры. Внимание пользователей в момент релиза игры могут завоевать другие релизы. Например, Sony куда активнее продвигает Marvel's Spider-Man 2, вешая огромные плакаты и обклеивая целые поезда.
Зачем на рекламу тратиться если фанаты на халяву прекрасно игру рекламируют.
Верно, Тодд 100% уверен в фанатах и игре
А я недоумеваю с таких аналитиков. Вот выйдет БГ3 и начнётся реклама Старфилд.
Ну это не совсем выигрышная стратегия. БГ3 выйдет и будет греметь ещё после релиза долго - обзоры, ревью, хвалебные рецензии, если всё будет хорошо, или новости о том, что всё плохо - при любых исходах БГ3 будет в топе новостей после релиза. С учётом масштабов игры - внимание с себя он не отпустит ещё долго, учитывая тот факт, что впереди ещё релиз на ps5 и решение проблем с коробкой.
Нужно показать высоту полёта над любителями кидать кубик
БГ3 уже 3 года лежит в раннем доступе)
И?
В изометрию ща будут все повально играть)
А зачем? Это лучше, чем многолетняя реклама Cyberpunk 2077, от которой уже тошнило.
Год точно уже закрепилась в медиа пространстве, мала кто из игроков не слышал о выходе очередного долгостроя беседки ))
Тодд Говард ещё не разрушил Карфаген... пора запускать маркетинговую компанию игры уже давно!
на скрине графика времен масс эффекта
Сейчас все говорят про БГ 3, смысл сейчас вкладываться в рекламу? И да, кто-то сомневается, что даже без рекламы Starfield продастся миллионными тиражами и не будет всплеска новых подписок Геймпасса?
В данном случае мы имеем дело с АНАЛитиками.
самое классное, это то, что в комментариях сразу образовались "специалисты" в области маркетинга и аналитики, а также спецы по оценке компетенций специалистов в области аналитики и PR/
В рекламе не нуждается.
Игры от Беседки в рекламе не нуждаются. И никакие балдурсгейты их не перебьют - БГ3 интересная сюжетная рпг, но если не упрываться, то достаточно будет пары-тройки прохождений, чтоб получить все необходимые впечатления, а дальше все, тем более пошаговая боевка для многих является существенным минусом. А игры Беседки с открытыми мирами и кучей модов можно играть годами...
Они знают что это бесполезно, потому что смотрят сейчас на балдурс гейт 3
Скорее всего будет "ноу мен скай " именно по качеству на выходе. Чекайте