Автор обзора Starfield утверждает, что за первые 15 часов не обнаружил в игре ни одной ошибки ©

В начале этой недели Starfield ушла на золото, а Bethesda Game Studios торжественно назвала дату предзагрузки своего последнего проекта. И теперь, когда до релиза осталось чуть меньше двух полных недель, обзорщики начали получать копии игры. Обзоры должны быть представлены 31 августа, но некоторые рецензенты уже успели поделиться с общественностью своими первыми впечатлениями от Starfield.

Одним из самых больших опасений для всех было то, что такая большая и важная игра будет выпущена с большим количеством ошибок, ведь послужной список Bethesda в этом отношении весьма сомнителен. К счастью, последние сообщения об игре утверждают, что Starfield - это самая отполированная игра Bethesda. Все началось с сообщения в Discord, в котором популярный ютубер Тайлер Маквикер, получивший доступ для ознакомления со Starfield, утверждает, что за более чем 15 часов игры его поразило, как хорошо все работает и к тому же во время игрового процесса не обнаружилось ни одной ошибки. Из других аспектов игры обозреватель отметил отличное визуальное оформление Starfield.

По традиции движок Creation Engine не славится высоким уровнем визуальной достоверности, при этом Тайлер МакВикер отмечает, что Starfield выглядит просто невероятно, и этот аспект игры стал для него приятным сюрпризом. До выпуска Starfield вся индустрия была озабочена проблемой багов. Этот аспект игры был затронут и в интервью Мэтта Бути, в котором он утверждал, что игра станет наименее глючным релизом студии. Первые впечатления Тайлера Маквикера нашли подтверждение словам Мэтта Бути. Автор обзора уже провел много часов за игрой, а баги так и не появились.

Параллельно с тем, как Тейлер рассказывает о том, насколько качественным является Starfield, другой автор просит прощения за то, что ранее нападал на Starfield и на частоту 30 fps в игре. Скорее всего, он говорит о том, что игра прекрасно выглядит, работает и прекрасно играется. Эта особенность игры вызвала много споров в момент ее анонса, поскольку Bethesda решила установить для Starfield частоту 30 fps на консолях, чтобы сохранить визуальную красоту игры. Такое решение не понравилось многим, ведь они привыкли играть при частоте кадров 60 fps. Однако, похоже, что для Starfield частота 30 fps - совсем не проблема.

В первых и единственных жалобах на Starfield упоминается лишь простое меню, что не имеет смысла, учитывая, что Bethesda использует привычные меню во всех своих играх. Другие игры этой студии, такие как Fallout и The Elder Scrolls, отличаются чистым и простым интерфейсом, где главное - это опции, предлагаемые меню в соответствии с потребностями пользователя. Впрочем, можно сказать, что Starfield предлагает действительно отполированное стартовое меню по сравнению с другими играми Bethesda, что не может не радовать. По всей видимости, единственной жалобой от тех, кто уже играет в Starfield, является то, что они не могут прекратить игру, что не может не радовать.

Многие помнят, что Bethesda не чурается выпускать игры с ошибками, но, похоже, что совместная работа технических студий Xbox и Bethesda позволила отполировать Starfield до совершенства, чтобы каждый мог насладиться лучшей космической RPG с первого дня игры.

До выхода новой игры, созданной Bethesda, разработчиком таких популярных игр, как The Elder Scrolls Skyrim и Fallout 4, - игр, которых с годами становилось все больше и больше, потому что Bethesda предлагает игрокам море возможностей, - остается чуть больше пары недель. Starfield выйдет 5 сентября на Xbox X Series X|S и PC, а также будет доступна с первого дня по программе Xbox Game Pass.