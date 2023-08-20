Автор обзора Starfield утверждает, что за первые 15 часов не обнаружил в игре ни одной ошибки

В начале этой недели Starfield ушла на золото, а Bethesda Game Studios торжественно назвала дату предзагрузки своего последнего проекта. И теперь, когда до релиза осталось чуть меньше двух полных недель, обзорщики начали получать копии игры. Обзоры должны быть представлены 31 августа, но некоторые рецензенты уже успели поделиться с общественностью своими первыми впечатлениями от Starfield.
Одним из самых больших опасений для всех было то, что такая большая и важная игра будет выпущена с большим количеством ошибок, ведь послужной список Bethesda в этом отношении весьма сомнителен. К счастью, последние сообщения об игре утверждают, что Starfield - это самая отполированная игра Bethesda. Все началось с сообщения в Discord, в котором популярный ютубер Тайлер Маквикер, получивший доступ для ознакомления со Starfield, утверждает, что за более чем 15 часов игры его поразило, как хорошо все работает и к тому же во время игрового процесса не обнаружилось ни одной ошибки. Из других аспектов игры обозреватель отметил отличное визуальное оформление Starfield.
По традиции движок Creation Engine не славится высоким уровнем визуальной достоверности, при этом Тайлер МакВикер отмечает, что Starfield выглядит просто невероятно, и этот аспект игры стал для него приятным сюрпризом. До выпуска Starfield вся индустрия была озабочена проблемой багов. Этот аспект игры был затронут и в интервью Мэтта Бути, в котором он утверждал, что игра станет наименее глючным релизом студии. Первые впечатления Тайлера Маквикера нашли подтверждение словам Мэтта Бути. Автор обзора уже провел много часов за игрой, а баги так и не появились.
Параллельно с тем, как Тейлер рассказывает о том, насколько качественным является Starfield, другой автор просит прощения за то, что ранее нападал на Starfield и на частоту 30 fps в игре. Скорее всего, он говорит о том, что игра прекрасно выглядит, работает и прекрасно играется. Эта особенность игры вызвала много споров в момент ее анонса, поскольку Bethesda решила установить для Starfield частоту 30 fps на консолях, чтобы сохранить визуальную красоту игры. Такое решение не понравилось многим, ведь они привыкли играть при частоте кадров 60 fps. Однако, похоже, что для Starfield частота 30 fps - совсем не проблема.
В первых и единственных жалобах на Starfield упоминается лишь простое меню, что не имеет смысла, учитывая, что Bethesda использует привычные меню во всех своих играх. Другие игры этой студии, такие как Fallout и The Elder Scrolls, отличаются чистым и простым интерфейсом, где главное - это опции, предлагаемые меню в соответствии с потребностями пользователя. Впрочем, можно сказать, что Starfield предлагает действительно отполированное стартовое меню по сравнению с другими играми Bethesda, что не может не радовать. По всей видимости, единственной жалобой от тех, кто уже играет в Starfield, является то, что они не могут прекратить игру, что не может не радовать.
Многие помнят, что Bethesda не чурается выпускать игры с ошибками, но, похоже, что совместная работа технических студий Xbox и Bethesda позволила отполировать Starfield до совершенства, чтобы каждый мог насладиться лучшей космической RPG с первого дня игры.
До выхода новой игры, созданной Bethesda, разработчиком таких популярных игр, как The Elder Scrolls Skyrim и Fallout 4, - игр, которых с годами становилось все больше и больше, потому что Bethesda предлагает игрокам море возможностей, - остается чуть больше пары недель. Starfield выйдет 5 сентября на Xbox X Series X|S и PC, а также будет доступна с первого дня по программе Xbox Game Pass.
Если это правда, то представляю как все начнут угарать над другими студиями, если уж даже Беседка смогла в оптимизацию на своем движке)
Если отбросить кучу воды их статьи, то тут речь не про оптимизацию, а про баги - это о разном. Как оно на самом деле будем посмотреть на релизе, уж тогда как говорится "Весна покажет кто, где и сколько наложал"
где факты то? что в игре стабильный фпс в 60 кадров, на высоких настройках, на 2080 ртх и на всех локациях? где?
Что вы лепите одни и те же новости,вот вчера же писали об этом, а здесь такая же новость, только воды автор налил с большую бочку, ну да ладно, может в сентябре модерация будет по-лучше
Кажется кто то пиз*ит, беседка не может выпускать игры без багов, особенно на релизе
Дурацкий стереотип
Это не стереотип, это репутация.
Хочется верить словам журналюг, серьезно. Но я не помню ни одной игры от беседы без багов, тем более на релизе. Они сами создали себе такую репутацию. Предзаказывать у студии с такой репутацией я не стал. Посмотрю как оно там пойдёт, все будет ок, буду безумно рад что безсесда наконец смогла.
Так Бетезда, Беседка)), со времён Арены, Даггерфола могёт. И, очень даже неплохо зачастую. А вот журналистам "верхнего тырнэта" доверять или верить, такое себе. Что он там мог найти.. Невинность свою с детской неожиданностью, что ли.. Кстати, не примомню что-то, чтобы в играх от данной студии были прям очень сурьёзно-курьёзные багов проблемы на старте продаж.